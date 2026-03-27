Treffen mit Kanzler Merz

Syriens Präsident kommt nach Berlin

Im Januar wurde der Besuch wegen eines neuen Gewaltausbruchs in Syrien verschoben. Jetzt wird er nachgeholt. Beim Treffen mit Merz geht es vor allem um zwei Themen.

Eigentlich sollte der syrische Präsident schon im Januar nach Berlin kommen. (Archivbild) Foto: Francisco Seco/AP/dpa
Eigentlich sollte der syrische Präsident schon im Januar nach Berlin kommen. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa holt am kommenden Montag seinen im Januar verschobenen Deutschlandbesuch nach. Er wird in Berlin unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz treffen und an einem Runden Tisch mit Unternehmern teilnehmen, wie Regierungssprecher Stefan Kornelius mitteilte.

Zu den Hauptthemen dürften die Rückführung syrischer Flüchtlinge in ihre Heimat und der Wiederaufbau des in jahrelangem Bürgerkrieg schwer zerstörten Landes gehören.

Merz hatte al-Scharaa bereits im November nach Deutschland eingeladen. Im Januar wurde der bereits fest geplante Besuch wegen einer neuen Eskalation der Gewalt in Syrien verschoben.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

In dem arabischen Land wurde Ende 2024 der langjährige Machthaber Baschar al-Assad durch die Islamistenmiliz HTS gestürzt, angeführt von al-Scharaa. Dieser wurde im Januar vergangenen Jahres zum Übergangspräsidenten ernannt und steuert das Land seitdem hin zu einer Öffnung und Annäherung an den Westen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Syrischer Präsident verschiebt Deutschlandbesuch
Nahost

Syrischer Präsident verschiebt Deutschlandbesuch

Für zwei Tage sollte Syriens Übergangspräsident nach Berlin kommen. Daraus wird nun zunächst nichts. Proteste sind trotzdem weiter geplant.

18.01.2026

Syrer in Deutschland: Einbürgerung populärer als Rückkehr
Flüchtlinge

Syrer in Deutschland: Einbürgerung populärer als Rückkehr

In Deutschland lebt eine große syrische Exil-Gemeinde. Zur Rückkehr in die alte Heimat haben sich bislang nur wenige Syrer aus Deutschland entschlossen.

18.01.2026

Syrischer Präsident verschiebt Deutschlandbesuch

18.01.2026

Merz dringt auf Abschiebungen nach Syrien
Migration

Merz dringt auf Abschiebungen nach Syrien

Der Kanzler sieht keinen Grund mehr, bei der Rückführung von Syrern abzuwarten. Er will sich jetzt persönlich in die Bemühungen darum einschalten.

03.11.2025

Faeser holt geplatzten Kurzbesuch in Syrien nach
Migrationspolitik im Fokus

Faeser holt geplatzten Kurzbesuch in Syrien nach

Im zweiten Anlauf hat es jetzt geklappt. Bundesinnenministerin Faeser ist in den wohl letzten Tagen ihrer Amtszeit noch zu einem Gespräch mit einem Regierungsvertreter nach Syrien geflogen.

27.04.2025