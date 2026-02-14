Sicherheitskonferenz

Tausende bei Iran-Demo in München

Bei der größten Demonstration parallel zur Münchner Sicherheitskonferenz protestierten Tausende gegen die politische Führung im Iran.

Tausende demonstrierten in München gegen die politische Führung im Iran. Foto: Felix Hörhager/dpa
Tausende demonstrierten in München gegen die politische Führung im Iran.

München (dpa) - Tausende Teilnehmer haben bei einer Groß-Demonstration in München ihre Solidarität mit den Menschen im Iran gezeigt. Für seinen Protest gegen die politische Führung in dem Land hatte der Verein The Munich Circle 100.000 Teilnehmer angemeldet, wie das Kreisverwaltungsreferat (KVR) mitteilte. Zum Versammlungsbeginn um 12 Uhr waren laut Polizei etwa 15.000 Menschen auf der Theresienwiese zusammengekommen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Demonstranten unterstützen Reza Pahlavi, den Sohn des 1979 vertriebenen Schahs von Persien. Dieser war zur Sicherheitskonferenz nach München gereist und sagte vor Journalisten: «Heute stehen Tausende Menschen von München über Toronto bis Los Angeles im Rahmen meines Aufrufs zu einem globalen Aktionstag in Solidarität mit dem iranischen Volk. Sie senden eine klare Botschaft an die Führer der westlichen Demokratien, sich mit dem iranischen Volk zu solidarisieren.»

«Entscheidender Test für die globale Sicherheit»

Er sprach von einer «Stunde tiefer Gefahr». Die Welt müsse sich entscheiden, ob sie sich mit dem iranischen Volk solidarisieren oder erneut von einer iranischen Führung beschwichtigen lasse, die über 40.000 seiner eigenen Bürger massakriert habe. Wie viele Menschen bei der Niederschlagung der jüngsten Massenproteste im Iran ums Leben kamen, ist offiziell nicht bekannt. Aktivisten sprechen von mindestens 7.000 Opfern.

Pahlavi sagte: «Das Schicksal des Iran ist nicht nur eine iranische Angelegenheit. Es ist ein entscheidender Test für die globale Sicherheit in unserer Zeit. Seit fast einem halben Jahrhundert agiert die Islamische Republik als revolutionäres Unternehmen, exportiert Instabilität durch Stellvertreter, untergräbt die Souveränität ihrer Nachbarn, schürt Konflikte in verschiedenen Regionen und treibt ihre nuklearen Ambitionen voran. Doch etwas Unumkehrbares hat sich verändert. Der Kampf in meinem Land ist heute kein Kampf zwischen Reform und Revolution. Es ist ein Kampf zwischen Besatzung und Befreiung.»

Zahlreiche weitere Demos in München

Die Groß-Demo trägt den Titel «Menschenrechte und Freiheit für Iran. Internationale Solidarität mit dem iranischen Volk». Der Zeitpunkt während der Münchner Sicherheitskonferenz sei für die Versammlung bewusst gewählt worden, teilten die Veranstalter mit. Da zu der Konferenz politische und sicherheitspolitische Entscheidungsträger aus aller Welt anreisten, hieß es als Begründung. 

Für das Wochenende sind laut KVR mehr als 15 weitere Versammlungen in Zusammenhang mit der Sicherheitskonferenz angemeldet worden. Die Münchner Sicherheitskonferenz gilt als weltweit wichtigstes Expertentreffen zur Sicherheitspolitik. Nach Angaben der Konferenzleitung werden mehr als 60 Staats- und Regierungschefs sowie etwa 100 Außen- und Verteidigungsminister erwartet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auf wen es bei der Sicherheitskonferenz ankommt
Spitzentreffen in München

Auf wen es bei der Sicherheitskonferenz ankommt

Es wird mit Sicherheit eine der wichtigsten und spannendsten Sicherheitskonferenzen, die es bisher gegeben hat. Das sind die Protagonisten, die man in München im Auge behalten sollte.

12.02.2026

Tausende demonstrieren in Berlin für Freiheit im Iran
Demonstration

Tausende demonstrieren in Berlin für Freiheit im Iran

Sie wollen den Menschen im Iran eine Stimme verleihen. Zahlreiche Organisationen und politische Persönlichkeiten versammeln sich in der Hauptstadt. Etliche bangen um Angehörige in der Heimat.

08.02.2026

Schah-Sohn Pahlavi kommt zur Münchner Sicherheitskonferenz
Spitzentreffen in München

Schah-Sohn Pahlavi kommt zur Münchner Sicherheitskonferenz

Für viele iranische Oppositionelle ist er ein Hoffnungsträger. Jetzt kommt Reza Pahlavi, der Sohn des Schahs, zur Münchner Sicherheitskonferenz. Die iranische Führung muss dagegen draußen bleiben.

05.02.2026

Tausende demonstrieren bei Münchner Sicherheitskonferenz
Friedensbewegung

Tausende demonstrieren bei Münchner Sicherheitskonferenz

Tausende Menschen gehen in München auf die Straße - sie haben unterschiedliche Motive und Ziele. Die Themen reichen von Menschenrechtsverletzungen in Äthiopien bis zum Krieg in der Ukraine.

17.02.2024

Menschenrechte

Amnesty: Demonstranten im Iran in Haft vergewaltigt

Iranische Sicherheitskräfte sollen mit sexualisierter Gewalt gegen Protestierende vorgegangen sein. Das berichtet Amnesty International - und schildert schockierende Details.

06.12.2023