Tausende demonstrieren in Erfurt gegen die AfD

Erfurt (dpa) - Einen Tag vor der Landtagswahl beteiligen sich bis zum frühen Nachmittag mehr als 2.500 Menschen an einer Protestaktion gegen die AfD in Erfurt. Ein Demonstrationszug, zu dem das Bündnis «Auf die Plätze» aufgerufen hat, bewegt sich durch die Innenstadt zum Domplatz, auf dem die AfD ihre Kundgebung zum Wahlkampfabschluss abhalten will.