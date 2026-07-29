Thorsten Frei: Auf Umwegen an die Fraktionsspitze

Berlin (dpa) - Schon nach der Bundestagswahl im vergangenen Jahr war Thorsten Frei als Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Gespräch. Jetzt wird er – wenn heute in der Fraktionssitzung alles glattläuft – nach einem holprigen Umweg über das Kanzleramt auf diesem Posten ankommen.

Der 52-jährige Vater von drei Kindern kommt aus der südwestlichen Ecke Deutschlands, aus Säckingen im Schwarzwald an der Grenze zur Schweiz. Er studierte Rechtswissenschaften, arbeitete dann als Rechtsanwalt und Regierungsrat, bevor er 2004 Oberbürgermeister der Kreisstadt Donaueschingen wurde. Seit 2013 gehört er dem Bundestag an, wo er 2021 Parlamentarischer Geschäftsführer unter Fraktionschef und Oppositionsführer Friedrich Merz wurde.

Frei kennt die Fraktionsarbeit also gut und gilt gleichzeitig als Vertrauter von Merz. Der entschied sich nach der gewonnenen Bundestagswahl, ihn lieber zum Chef des Kanzleramts zu machen, als ihn an der Spitze der Fraktion zu installieren. Den Posten bekam der deutlich unbequemere Jens Spahn – für viele eine Überraschung.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Foto: Michael Kappeler/dpa Frei gilt als loyaler Vertrauter von Kanzler Friedrich Merz (CDU). (Archivbild)

Holprige Zeit im Kanzleramt

Freis Zeit im Kanzleramt stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Die erste Sitzung des Koalitionsausschusses, für dessen Vorbereitung ein Kanzleramtschef eigentlich zuständig ist, ließ er zugunsten einer Veranstaltung in seinem Wahlkreis Donaueschingen sausen. Später wurde ihm aus und Union und SPD, aber auch aus den Ländern, unter der Hand teils chaotische Amtsführung vorgeworfen.

Bei der Erarbeitung des Reformpakets nahmen die Fraktionsspitzen das Heft des Handelns in die Hand. Dass die Einigung geräuschlos zustande kam, ist vor allem ihnen anzurechnen. Zuletzt verbesserte sich sein Standing als Kanzleramtschef allerdings und Zweifel des Kanzlers an ihm gab es ohnehin nicht. Wäre Jens Spahn nicht zurückgetreten, hätte Frei seinen Posten wohl weiter sicher gehabt.

Rückkehr in gewohnte Gefilde

Nun kehrt Frei in gewohnte Gefilde zurück. Sein Vorteil: Er muss sich nicht einarbeiten, kann durchstarten, steckt in allen Themen und kennt alle wichtigen Akteure bestens. Für die Koalitionsarbeit, die mit dem Reformpaket nach knapp 15 Monaten gerade in geregelte Bahnen gelenkt wurde, ist das von großem Vorteil.

Sein guter Draht zum Kanzler wird hilfreich sein. In seiner neuen Rolle wird er ihm gegenüber aber anders auftreten müssen. Denn Unmut über den Führungsstil des Kanzlers gibt es in der Fraktion nicht erst seit dem Ärger über die Personalrochade.