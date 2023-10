Umfrage: 27 Prozent offen für Wahl von Wagenknecht-Partei

Berlin (dpa) - Einer neuen Umfrage zufolge könnten sich 27 Prozent der Menschen in Deutschland vorstellen, eine neue Partei der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht zu wählen. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die «Bild am Sonntag». 55 Prozent der Befragten gaben an, eine solche Partei nicht wählen zu wollen, 18 Prozent machten keine Angaben.

Die Politikerin will am Montag mit mehreren Mitstreitern in der Bundespressekonferenz das «Bündnis Sahra Wagenknecht» präsentieren. Zunächst soll ein Verein dieses Namens offiziell vorgestellt werden. Er gilt als erster Schritt zur Gründung der eigenen Partei. Wagenknecht war über Jahrzehnte einer der profiliertesten Köpfe der Linken. In wichtigen Punkten wie der Migrations- und Klimapolitik hat sie sich aber mit der Parteispitze inhaltlich überworfen. Gegen sie läuft ein Parteiausschlussverfahren.