Berlin (dpa) - Die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist einer Umfrage zufolge dafür, dass Ilse Aigner sich als Kandidatin für das Bundespräsidentenamt doch noch bei den Fraktionen von AfD und Linken im Bundestag vorstellt. In der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprechen sich 51 Prozent der Befragten dafür aus, dass die CSU-Politikerin den AfD-Abgeordneten Rede und Antwort steht. Sogar 60 Prozent sind für eine Vorstellung bei der Linken. Nur 15 Prozent halten beide Besuche für entbehrlich.

AfD und Linke in der ersten Runde nicht dabei

Aigner hatte sich vor knapp zwei Wochen nur einen Tag nach ihrer Nominierung für das höchste Staatsamt durch die Union im Bundestag vorgestellt. Dabei besuchte sie zunächst aber nur die Koalitionsfraktionen Union und SPD sowie die oppositionellen Grünen, die bereits angekündigt haben, sie mitwählen zu wollen. Bei der AfD und der Linken ließ sich die bayerische Landtagspräsidentin nicht blicken.

Eine Einladung der AfD ließ Aigner von ihrem Stabschef mit der Begründung ablehnen, dass die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch ihre Nominierung als «Armutszeugnis» bezeichnet hat. Die Linke hatte Aigner nicht explizit eingeladen, sich für ihren Besuch aber offen gezeigt. Warum sie dort nicht vorstellig wurde, begründete die CSU-Politikerin nicht.

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Auch Wähler der Union mehrheitlich für Besuch bei AfD

Selbst die Wähler der Union sind laut YouGov-Umfrage mehrheitlich dafür, dass Aigner die Besuche nachholen sollte. 51 Prozent von ihnen meinen, sie sollte zur AfD gehen, 54 Prozent sind für einen Besuch bei der Linken. Bei den Wählern der SPD sieht es anders aus: Nur 36 Prozent sind für einen Besuch bei der AfD, 59 Prozent für einen Besuch bei der Linken.