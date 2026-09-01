Künstliche Intelligenz

Umfrage: fast alle älteren Schüler nutzen KI für Hausaufgabe

Ältere Schüler zwischen 16 und 19 Jahren nutzen laut Umfrage fast durch die Bank KI. Wofür werden die Tools eingesetzt? Und wie sieht es mit Künstlicher Intelligenz im Klassenzimmer aus?

Laut Umfrage nutzen fast alle älteren Schüler KI-Tools. (Symbolbild) Foto: Carmen Jaspersen/dpa
Laut Umfrage nutzen fast alle älteren Schüler KI-Tools. (Symbolbild)

Düsseldorf (dpa) - Ob für Hausaufgaben, Referate oder zur Nacharbeitung von Unterrichtsstoff: Ältere Schülerinnen und Schüler nutzen einer Umfrage zufolge fast ausnahmslos Künstliche Intelligenz. Und viele von ihnen sogar täglich oder mehrmals pro Woche, wie eine nach eigenen Angaben repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von Vodafone ergab. Dafür waren 1.000 Schüler aller weiterführenden Schulformen zwischen 16 und 19 Jahren im August befragt worden, wie eine Vodafone-Sprecherin sagte.

Nur eine kleine Minderheit verzichtet auf KI-Nutzung

Zur Recherche für Referate oder Hausarbeiten befragt, sagten demnach nur 2 Prozent der Befragten, nie auf KI-Support zurückzugreifen. 69 Prozent der Schülerinnen und Schüler nutzen ChatGPT und Co. für diese Zwecke häufig: 25 Prozent gaben an, solche KI-Tools täglich zu nutzen und 44 Prozent sagten, sie nutzten diese mehrfach pro Woche. Die restlichen 29 Prozent verteilen sich laut Unternehmenssprecherin auf eine weniger häufige Nutzung: einmal pro Woche (13 Prozent), mehrmals im Monat (9 Prozent) oder noch seltener (7 Prozent).

Ähnlich gaben 26 Prozent an, zur Hausaufgaben-Erstellung täglich KI zu verwenden. Und 40 Prozent nutzen Künstliche Intelligenz für Hausaufgaben mehrmals in einer Woche. Nur 4 Prozent verzichten darauf nach eigener Aussage komplett. Drei Viertel der Befragten greifen auf KI zudem regelmäßig zurück, um Lernstoff nach dem Unterricht daheim aufzubereiten. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das Unternehmen bilanzierte: Für etwa drei von vier Jugendlichen zwischen 16 und 19 Jahren sei KI fester Bestandteil des Schulalltags. Diese Technologie solle das Denken unterstützen, aber nicht ersetzen, betonte Vodafone-Deutschlandchef Marcel de Groot. KI als gezieltes Recherche-Instrument könne beim besseren Lernen helfen. Aber: «Wer Hausaufgaben komplett von der KI erledigen lässt, verpasst den eigentlichen Wert des Lernens.» 

KI ist im Unterricht angekommen – nicht überall gleich stark

Im Unterricht spielt KI ebenfalls eine immer größere Rolle: 32 Prozent der Jugendlichen berichteten, dass Themen wie Anwendungen, Funktionsweisen, Chancen und Risiken oder moralisch-ethische Aspekte häufig im Klassenzimmer behandelt würden. Bei 38 Prozent der befragten Schüler kommen KI-Themen zumindest gelegentlich im Unterricht vor. 30 Prozent gaben an, das werde eher selten oder nie thematisiert.

Laut Sprecherin sieht sich der Konzern in Fragen rund um die Medienkompetenz mit in der Verantwortung und hatte die Umfrage daher beauftragt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Umfrage: Mehrheit nutzt KI-Tools
Tüv-Studie KI

Umfrage: Mehrheit nutzt KI-Tools

Vor zwei Jahren begann mit der Vorstellung von ChatGPT eine riesige KI-Welle. Anwendungen Künstlicher Intelligenz haben inzwischen auch im Alltag vieler Menschen in Deutschland einen festen Platz.

27.11.2024

Bildungsminister beschließen Empfehlungen für KI in Schulen
Künstliche Intelligenz

Bildungsminister beschließen Empfehlungen für KI in Schulen

ChatGPT als Hausaufgabenhilfe, virtuelle Tutoren oder Sprachlernanwendungen - künstliche Intelligenz hat in der Bildung längst Einzug gehalten. Die Länder plädieren für einen offenen Umgang damit.

10.10.2024

Studie: Jede zweite Lehrkraft nutzt KI für die Schule
Künstliche Intelligenz

Studie: Jede zweite Lehrkraft nutzt KI für die Schule

Fast alle Schülerinnen und Schüler verwenden Chatbots wie ChatGPT und andere KI-Tools für Hausaufgaben oder Prüfungsvorbereitungen. Inzwischen entdecken aber auch viele Lehrkräfte die neue Technik.

09.10.2024

Umfrage

Online-Betrug: Verbraucher fürchten Künstliche Intelligenz

Phishing-Mails im Namen von Banken oder Paketfirmen, Enkeltrick, Schocknachrichten: Viele Verbraucher haben das schon erlebt. Doch die Angst vor komplexen Betrugsmethoden mithilfe von KI wächst.

03.08.2024

Umfrage

Schüler, Azubis und Studenten nutzen KI für Hausarbeiten

Künstliche Intelligenz ist im Bildungsalltag angekommen. Hinweise darauf liefert eine Befragung von Menschen im Alter von 16 bis 26 Jahren, die entweder in einer Ausbildung, im Studium oder an der Schule sind.

06.11.2023