Repräsentative Befragung

Umfrage: Mehrheit hält Demokratie für richtig

Wie denken die Menschen über Demokratie, Volksentscheid, und wo sehen sie aktuell Gefahren? Eine Umfrage im WDR-Auftrag gibt Aufschluss.

Eine Umfrage hat sich auch mit den Themen Demokratie und Volksentscheid befasst. (Archivbild) Foto: Federico Gambarini/dpa
Eine Umfrage hat sich auch mit den Themen Demokratie und Volksentscheid befasst. (Archivbild)

Köln (dpa) - Eine überwältigende Mehrheit der Menschen in Deutschland hält Demokratie laut einer Umfrage für gut, aber viele sind mit ihrem Funktionieren nicht zufrieden. Rund 87 Prozent der Bürgerinnen und Bürger halten Demokratie für eine gute Regierungsform, 10 Prozent sehen das nicht so, wie eine repräsentative Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des WDR ergeben hat. Allerdings gaben zwei Drittel (63 Prozent) an, dass sie unzufrieden damit sind, wie die Demokratie derzeit funktioniert. 

Zwischen dem 19. und 27. Oktober waren 2.281 Menschen ab 16 Jahren bundesweit befragt worden. Laut WDR war die Unzufriedenheit mit der Demokratie in Nordrhein-Westfalen am geringsten. Aber auch hier waren demnach 56 Prozent der Befragten weniger oder gar nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie diese Regierungsform in Deutschland funktioniert. 

Bei der Frage nach der aktuell größten Gefahr für die Demokratie antworteten 34 Prozent, das sei der Rechtsextremismus. Weitere 7 Prozent nannten Extremismus von Rechts wie Links und 6 Prozent Migration. 

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Volksentscheide sind laut Umfrage populär 

Rund 71 Prozent der Befragten finden es richtig, wenn Bürger auch auf Bundesebene direkt über bestimmte politische Sachfragen abstimmen könnten, wie der WDR weiter mitteilte. Jeder Fünfte (21 Prozent) fände das falsch. Knapp zwei Drittel (64 Prozent) gaben an, es gehe in die richtige Richtung, wenn die Bürger künftig direkt darüber abstimmen könnten, wofür ein Teil der öffentlichen Haushaltsgelder verwendet werde.

Blick auf den Verkehr 

Knapp sechs von zehn Bürgerinnen und Bürgern (58 Prozent) sehen speziell zum Thema Verkehrssituation den größten Handlungsbedarf beim Bus- und Bahnverkehr. Knapp jeder Dritte (30 Prozent) sieht ihn bei Straßen und Autobahnen, 8 Prozent bei Fahrradwegen und 1 Prozent bei Fußwegen. Die Ergebnisse sollen laut WDR am Abend (21.00 Uhr) im Ersten in der Sendung «Arena» Thema sein, Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) stelle sich den Fragen der Bürger.

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