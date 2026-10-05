Umweltpolitik

Umweltstaatssekretär Flasbarth wechselt zu Klimastiftung

Jochen Flasbarth gibt sein Amt im Bundesumweltministerium auf und wechselt zur European Climate Foundation. Seine Nachfolgerin soll schon im November übernehmen.

«Urgestein der deutschen Umwelt- und Klimapolitik»: Jochen Flasbarth (Archivbild) Foto: Sergei Grits/AP/dpa
«Urgestein der deutschen Umwelt- und Klimapolitik»: Jochen Flasbarth (Archivbild)

Berlin (dpa) - Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesumweltministerium, will sein Amt aufgeben und im nächsten Jahr zur einflussreichen European Climate Foundation wechseln. Das hat Umweltminister Carsten Schneider (SPD) in einem Schreiben an die Belegschaft mitgeteilt, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte der «Spiegel» über die Entscheidung des 64-Jährigen berichtet.

«Mit Jochen Flasbarth verlässt ein Urgestein der deutschen Umwelt- und Klimapolitik unser Haus», schreibt Schneider. Er habe in den zurückliegenden Jahrzehnten «die deutsche, europäische und internationale Umwelt- und Klimapolitik auf einzigartige Weise geprägt», unter anderem als Präsident des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu), als Präsident des Umweltbundesamtes und als Staatssekretär im Bundesumweltministerium. 

Dieses Amt hatte Flasbarth schon einmal von 2013 bis 2021 inne, bevor er bei der Regierungsbildung im Mai 2025 als Staatssekretär ins Bundesministerium für Umwelt, Klima, Naturschutz und nukleare Sicherheit zurückkehrte. In der Zwischenzeit arbeitete er als Staatssekretär im Entwicklungsministerium. Seine Nachfolge soll laut Schneider bereits im November Heike Henn übernehmen, die zurzeit die Abteilung für Internationale Klimapolitik im Ministerium leitet. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die European Climate Foundation mit Hauptsitz in Den Haag gilt laut «Spiegel» als eine der weltweit wichtigsten Geldgeberinnen für klimapolitische Projekte. Im Jahr 2025 verfügte sie dem Bericht zufolge über ein Budget von fast 258 Millionen Euro.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Marine-Staatssekretär Phelan verlässt US-Regierung
Personalie

Marine-Staatssekretär Phelan verlässt US-Regierung

Der für die Marine zuständige Staatssekretär Phelan räumt seinen Posten - mitten in der Seeblockade der Straße von Hormus. Es ist nicht der erste Top-Posten, der im Krieg neu besetzt wird.

23.04.2026

Bundesumweltministerium: Wal seine letzte Ruhe geben
Buckelwal in der Ostsee

Bundesumweltministerium: Wal seine letzte Ruhe geben

Für den Wal in der Wismarer Bucht gibt es kaum noch Hoffnung. Die Rettungsversuche sind eingestellt worden. Was das Umweltministerium in der Berlin dazu sagt.

02.04.2026

Ministerium: Neues Klimaschutzprogramm bis März
Klimaklage

Ministerium: Neues Klimaschutzprogramm bis März

Jetzt ist es gerichtlich bestätigt: Die Ampel-Regierung war beim Klimaschutz nicht ambitioniert genug. Schwarz-Rot muss nachbessern – und will das laut Umweltministerium auch.

29.01.2026

Schneider will Klimaschutzprogramm erst 2026 vorlegen
Bundesregierung

Schneider will Klimaschutzprogramm erst 2026 vorlegen

Eigentlich hätte es schon dieses Jahr kommen sollen. Doch nun lässt sich Umweltminister Carsten Schneider mehr Zeit mit dem Papier, in dem die Regierung erklärt, wie sie die Klimaziele erreichen will.

04.12.2025

CDU-Politiker

«Pionierarbeit»: Ex-Umweltminister Klaus Töpfer gestorben

Er galt als «grünes Gewissen» der CDU, setzte sich bis ins hohe Alter für eine nachhaltige Politik ein. Nun ist der frühere Umweltminister Klaus Töpfer im Alter von 85 Jahren gestorben.

11.06.2024