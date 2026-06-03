Besuch in Berlin

Ungarns Regierungschef gönnt sich Currywurst und Pils

Currywurst, Bier und ein Hit aus den 70ern: Der neue ungarische Regierungschef testet das traditionelle Streetfood in Berlin.

Gut gelaunt im Kanzleramt: Magyar und Merz. Foto: Kay Nietfeld/dpa
Gut gelaunt im Kanzleramt: Magyar und Merz.

Berlin (dpa) - Mal 'ne Wurst statt Gulasch: Der neue ungarische Ministerpräsident Peter Magyar hat sich bei seinem Besuch in Berlin eine Currywurst und eine Flasche Pils gegönnt. Die Berliner Spezialität aß der 45-Jährige zusammen mit Begleitern gleich im Stehen an einer Bude gegenüber dem Hotel Adlon nahe dem Brandenburger Tor, wie auf einem Video auf seinem Instagram-Account zu sehen ist.

Unterlegt ist der Zusammenschnitt seines Streetfood-Ausflugs, bewacht von Bodyguards im Hintergrund, auf den Boulevard Unter den Linden mit dem 70er-Jahre-Song «Hooked on a Feeling». Offen blieb, ob ihn vor seinem Treffen und Mittagessen mit Kanzler Friedrich Merz am Dienstag der Hunger nach draußen trieb, oder ob Magyar im Anschluss immer noch Appetit hatte.

«Damals waren die Currywürste in Hamburg viel größer»

Magyar beklagt in dem Video scherzhaft, dass die Currywürste in Deutschland in seiner Erinnerung früher größer waren. «Vor langer Zeit habe ich in Hamburg studiert, mit einem Erasmus-Stipendium, (...) damals waren die Currywürste in Hamburg viel größer.» Magyar war im Wintersemester 2002/03 zum Studium in der Hansestadt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Beim Antrittsbesuch des Regierungschefs im Kanzleramt hatte Merz dessen Wahlsieg über den Rechtspopulisten Viktor Orban als «Inspiration für ganz Europa» bezeichnet. Magyar versprach seinerseits, dass Ungarn ein «ehrlicher und verlässlicher Partner» in Europa sein werde.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Peter Magyar ist Ungarns neuer Ministerpräsident
Regierungswechsel

Peter Magyar ist Ungarns neuer Ministerpräsident

Der neue Regierungschef will Ungarn verändern und mit Brüssel verhandeln. Der Kampf gegen die Korruption und die «Heimholung» der gesperrten EU-Hilfen stehen auf Peter Magyars To-do-Liste ganz oben.

09.05.2026

Duisburg beansprucht Erfindung der Currywurst für sich
Kult-Essen

Duisburg beansprucht Erfindung der Currywurst für sich

Duisburg beansprucht den Titel als Geburtsort der Currywurst – mit neuer Plakette und historischen Belegen. Und Berlin? Die seien erst viel später darauf gekommen.

22.09.2025

VW-Verkaufsschlager Currywurst kommt als Fertiggericht
Essen und Trinken

VW-Verkaufsschlager Currywurst kommt als Fertiggericht

Sie ist seit Jahren das meistverkaufte Produkt der Marke Volkswagen: die VW-Currywurst. Jetzt bringt der Autokonzern die Wurst auch als Fertiggericht - und hofft auf neuen Schub.

27.05.2025

Lebensmittel

VW-Currywurst erreicht Absatzrekord

Sie ist seit Jahren das meistverkaufte Produkt der Marke Volkswagen: die VW-Currywurst. Jetzt verbucht der Klassiker einen neuen Absatzrekord. Zu verdanken ist das einer neuen Variante.

08.03.2024

Ernährung

Die VW-Currywurst kehrt zurück

Die Nachricht vom Currywurst-Aus in einer VW-Kantine in Wolfsburg hatte vor zwei Jahren sogar Altkanzler Gerhard Schröder auf den Plan gerufen. Jetzt kommt der «Kraftriegel der Facharbeiter» zurück.

28.08.2023