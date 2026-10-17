Nachbesserungen am Entwurf?

Unionsfraktionschef will Änderungen bei Zuckersteuer

Bei der geplanten Zuckersteuer liegt der Ball nun bei den Koalitionsfraktionen. Die CSU hat bereits einen späteren Start gefordert, nun dringt Thorsten Frei auf Übergangsfristen.

Die Koalition will eine Extra-Steuer auf gezuckerte Getränke einführen - bei Details gibt es aber auch nach dem Kabinettsbeschluss offenbar noch Gesprächsbedarf. (Symbolbild) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa
Die Koalition will eine Extra-Steuer auf gezuckerte Getränke einführen - bei Details gibt es aber auch nach dem Kabinettsbeschluss offenbar noch Gesprächsbedarf. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Unionsfraktionschef Thorsten Frei dringt auf Nachbesserungen am Entwurf für die von der schwarz-roten Koalition geplante Steuer auf gezuckerte Getränke. «Es gibt Änderungsbedarf am Gesetzentwurf von Finanzminister Klingbeil», sagte der CDU-Politiker dem «Kölner Stadt-Anzeiger». «Wir brauchen Übergangsfristen, damit die Getränkehersteller ihre Rezeptur verändern können.» 

Gelinge ihnen das nicht, müssten sie ihre Preise erhöhen, warnte Frei. «Damit drohen ihnen Wettbewerbsnachteile und am Ende vielleicht Arbeitsplatzverluste - was wir nicht wollen.» In jedem Fall dürfe es für die Zuckersteuer keine neuen Stellen in der Verwaltung geben. Grundsätzlich verteidigte der Unionsfraktionschef die geplante Extra-Steuer auf Getränke mit Zuckerzusatz.

Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch einen Vorschlag für die Koalitionsfraktionen auf den Weg gebracht, den diese in den Bundestag einbringen sollen. Der Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag, Alexander Hoffmann, forderte bereits einen späteren Starttermin als bislang vorgesehen, damit Unternehmen ihre Rezepturen umstellen können - nämlich Anfang 2028 statt Juli 2027.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hoher dreistelliger Millionenbetrag

Die neue Steuer soll auf gezuckerte Getränke mit einem Gesamtzuckergehalt von mindestens fünf Gramm pro 100 Milliliter anfallen. Laut Finanzministerium sind das zum Beispiel Limonaden, Eistees, Energydrinks und Fruchtsaftgetränke mit Zuckerzusatz. Nicht betroffen sind Getränke mit Alkohol sowie alkoholfreie Biere, Weine oder Cocktails. Auch reine Frucht- und Gemüsesäfte oder ungesüßte Schorlen werden nicht zusätzlich besteuert, genauso wenig Getränke mit Süßungsmitteln. Die Regierung strebt eine Befreiung für alle Betriebe an, die im Jahr maximal eine Million Liter produzieren. 

Der Bund könnte durch die Steuer im nächsten Jahr 690 Millionen Euro einnehmen, für 2028 sind 925 Millionen vorgesehen. Das Geld soll genutzt werden, um die Beiträge für die gesetzliche Krankenversicherung stabil zu halten. Gleichzeitig soll die Steuer aber ein Anreiz für Getränkehersteller sein, den Zuckergehalt in ihren Produkten zu reduzieren. «Die Zuckersteuer dient in erster Linie der Gesundheitsvorsorge», argumentierte Frei.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Was eine Zuckersteuer für die Limo-Preise bedeuten könnte
Finanzen

Was eine Zuckersteuer für die Limo-Preise bedeuten könnte

Nach zähen Verhandlungen bringt die Regierung eine Zuckersteuer auf den Weg. Das soll nicht nur Einnahmen bringen, sondern auch neue Rezepturen für Limo und Co.

14.10.2026

Koalition legt Streit über Zuckersteuer bei
Bundesregierung

Koalition legt Streit über Zuckersteuer bei

Union und SPD wollen eine Steuer auf stark gezuckerte Getränke einführen. Um die Details wurde lange gerungen. Jetzt gibt es eine Einigung.

13.10.2026

Kanzleramt pfeift Klingbeil zurück: Zuckersteuer ausgebremst
Steuern

Kanzleramt pfeift Klingbeil zurück: Zuckersteuer ausgebremst

Es ist ein außerordentlicher Rüffel: Das Kanzleramt stoppt Steuerpläne des Vizekanzlers vorerst. Wie es nun weitergeht - und was das über die Koalitionslage aussagt.

01.10.2026

Koalition: Keine Zuckersteuer auf zuckerfreie Getränke
Steuern

Koalition: Keine Zuckersteuer auf zuckerfreie Getränke

Die Bundesregierung bereitet eine Steuer auf stark gezuckerte Getränke vor. Erklärtes Ziel: eine gesündere Ernährung. Doch für welche Produkte soll sie gelten? Nach einem Tag kommt eine Klarstellung.

26.08.2026

Warken unter Zeitdruck – Klingbeil offen für Zuckersteuer
Gesundheit

Warken unter Zeitdruck – Klingbeil offen für Zuckersteuer

Den Fahrplan haben Union und SPD selbst eng gesteckt: In wenigen Tagen soll ein Paket zum Stabilisieren der Krankenkassen ins Kabinett. Es hagelt weiter Proteste. Kommt eine Steuer auf Limos dazu?

27.04.2026