Bürgerbefragung

Vertrauen in den Staat auf Tiefststand gesunken

Jedes Jahr werden die Menschen in Deutschland nach ihrem Vertrauen in den Staat gefragt. Es gibt einen klaren Trend.

Bei den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland sinkt das Vertrauen in den Staat. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Bei den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland sinkt das Vertrauen in den Staat. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat ist nach einer neuen Umfrage auf einen Tiefststand gesunken. Laut der Bürgerbefragung im Auftrag des Beamtenbunds dbb trauen nur noch 17 Prozent dem Staat zu, seine Aufgaben erfüllen zu können. In den Vorjahren waren es 23, 25 und 27 Prozent. 

79 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland meinen laut der vom Institut Forsa durchgeführten Umfrage, der Staat sei angesichts der Fülle seiner Aufgaben und Probleme überfordert. Etwas höheres Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates haben Beamtinnen und Beamten sowie - unter den Parteianhängern - die Anhänger von Union, SPD und Grünen. Ein geringeres Vertrauen haben Anhänger der AfD.

dbb-Chef Volker Geyer nannte die Ergebnisse «eine Katastrophe und ein Weckruf». Am Zug sei nun die Bundesregierung. Geyer forderte Reformen, die sich positiv auf das Leben der Menschen auswirkten, «die Wirtschaftswachstum schaffen, die Sozialsysteme stärken und dafür sorgen, dass der Staat wieder besser funktioniert».

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