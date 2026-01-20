Bild
Verkehr

Vielerorts Staus wegen Warnstreik erwartet - Tunnel gesperrt

Für Autofahrer könnte es mancherorts ein harter Tag werden. Wegen Warnstreiks kommt es bundesweit auf Fernstraßen zu Einschränkungen.

Zahlreiche Tunnel bleiben heute aufgrund von Warnstreiks geschlossen oder sind nur eingeschränkt befahrbar. (Archivfoto) Foto: Jonas Walzberg/dpa
Zahlreiche Tunnel bleiben heute aufgrund von Warnstreiks geschlossen oder sind nur eingeschränkt befahrbar. (Archivfoto)

Berlin (dpa) - Autofahrer müssen heute in einigen Teilen Deutschlands auf Autobahnen, Bundes- und Landstraßen mit Behinderungen rechnen. Grund sind Warnstreiks im Tarifkonflikt bei der Autobahn GmbH des Bundes sowie des öffentlichen Dienstes. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ein Schwerpunkt der Aktionen ist Nordrhein-Westfalen, dort sollen am Nachmittag alle 28 Tunnelleitzentralen des Landes bestreikt werden, wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi bereits am Sonntag mitgeteilt hatte. Bei elf langen Tunneln im Verlauf von Bundes- und Landesstraßen müssen Auto- und Lkw-Fahrer mit Sperrungen rechnen, wie der Landesbetrieb Straßen.NRW bekanntgab. 

Warnstreiks an 18 Standorten 

Auf Landesebene wollen Beschäftigte unter anderem in Straßenmeistereien sowie in Verkehrs- und Tunnelleitzentralen die Arbeit niederlegen, nicht nun in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

Insgesamt sind Warnstreiks nach Verdi-Angaben an 18 Standorten bundesweit geplant. Aktionen und Arbeitsniederlegungen gibt es demnach in Niederlassungen und Außenstellen der Autobahn GmbH etwa auch in Nürnberg, Rostock, Stuttgart, Hannover, Montabaur, Hamm, Gelsenkirchen, Köln, Kiel, Hamburg und Berlin.

Verdi unzufrieden mit Tarifverhandlungen

Der Hamburger Elbtunnel soll wegen des Warnstreiks nur eingeschränkt befahrbar sein. Je Richtung wird einer von drei Fahrstreifen des Autobahntunnels geschlossen, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Die Teilsperrung, die die A7 betrifft, sollte bis Dienstagabend dauern.

Der Warnstreik-Aufruf gilt rund 14.000 Beschäftigten der Autobahn GmbH sowie mehreren Tausend Beschäftigten der Landesstraßenbauverwaltungen. Die Gewerkschaft ist unzufrieden mit dem Verlauf der Tarifrunden zur Autobahn GmbH und zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder. Verdi fordert in beiden Tarifrunden sieben Prozent mehr Gehalt pro Monat, mindestens aber 300 Euro, um die unteren Lohngruppen zu stützen. 

 

.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Autofahrer müssen mit Staus rechnen
Viele Baustellen

Autofahrer müssen mit Staus rechnen

Mit Blick auf die Feiertage warnt der ADAC Hessen-Thüringen vor Staus auf den Fernstraßen und in den Innenstädten.

16.12.2025

ADAC warnt vor Staus am langen Wochenende
Verkehrsprognose

ADAC warnt vor Staus am langen Wochenende

Viele planen einen Kurzurlaub: Welche Autobahnen laut ADAC am langen Wochenende besonders staugefährdet sind - und wo auch im Ausland Verzögerungen drohen.

03.10.2025

ADAC warnt vor Staus am langen Wochenende
Verkehrsprognose

ADAC warnt vor Staus am langen Wochenende

Viele planen einen Kurzurlaub: Welche Autobahnen laut ADAC am langen Wochenende besonders staugefährdet sind - und wo auch im Ausland Verzögerungen drohen.

02.10.2025

Verkehr

Elbtunnel bleibt offen - Gericht lässt Warnstreik nicht zu

Den Elbtunnel passieren täglich rund 120.000 Fahrzeuge. Eigentlich sollte der Tunnel im Zuge des Warnstreiks geschlossen werden. Doch ein Gericht verhindert das.

26.03.2023

Tarifkonflikt

Verkehrs-Warnstreik: Macht Verdi auch den Elbtunnel dicht?

Bahn-, Luft- und Nahverkehr wird in großen Teilen Deutschlands am Montag durch den Verkehrs-Warnstreik lahmgelegt. Doch auch Straßentunnel sind betroffen. Welche genau ist noch nicht bekannt.

23.03.2023