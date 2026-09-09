Mit Schiene im Bundestag

Vom Rad gestürzt: Klingbeil reißt sich Kreuzband

Als hätte er gerade nicht genug Ärger: Vizekanzler Lars Klingbeil hat sich beim Sport verletzt.

Heute trug Klingbeil Schiene. Foto: Michael Kappeler/dpa
Heute trug Klingbeil Schiene.

Berlin (dpa) - Für Vizekanzler Lars Klingbeil läuft es gerade wortwörtlich nicht rund: Der SPD-Chef hat sich beim Radtraining das Kreuzband gerissen. Auf Instagram zeigte er sich mit stützender Schiene am rechten Knie vor dem Bundestag. 

Dazu schrieb der Finanzminister: «Ich muss euch leider sagen: Das mit meiner Fußballer-Karriere wird nichts mehr.» Er ergänzte die Schlagworte «Gravelbike» und «Kreuzbandriss». Ein Sprecher erklärte, Klingbeil sei mit dem Sportrad im Wald über einen Stein gestürzt.

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