Von Asyl-Drittstaatsverfahren wenig Effekt erwartet

«Für das (afghanische) Taliban-Regime und (Syriens Präsidenten) Baschar al-Assad ist etwa der Islamische Staat einer der größten Konkurrenten», erklärte der Konstanzer Jura-Professor in der «Augsburger Allgemeinen». «Menschen, die dem IS angehören, würden in den Folterkellern oder am Galgen landen.» Für sie sieht er daher «ein absolutes Abschiebungsverbot»: «Bei der Frage, ob jemand abgeschoben werden darf, kommt es nicht darauf an, was derjenige in Deutschland gemacht hat, sondern wie er im Herkunftsland behandelt würde.»