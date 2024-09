Von wegen grenzenlos: Ärger in Schengen über Kontrollen

Schengen/Perl (dpa) - Jim Krier hält von den angekündigten Kontrollen an den deutschen Grenzen ab diesem Montag gar nichts. «Es ist verrückt», sagt der Luxemburger. Er war im Juni 1985 in Schengen als Gemeinderatsmitglied dabei, als auf dem Schiff «MS Princesse Marie-Astrid» das Abkommen für ein Europa ohne Grenzkontrollen unterzeichnet wurde. «Die guten Dinge werden wieder zurückgedreht. Das ist sehr, sehr schlimm», sagte der 73-Jährige in Schengen.