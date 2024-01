Wadephul über Pistorius: Initiativen bisher gescheitert

Nach Ansicht Wadephuls ist auch im Beschaffungswesen und bei der Veränderung der Strukturen in der Bundeswehr zu wenig in Pistorius' Amtszeit als Verteidigungsminister passiert.

Wadephul gestand dem Minister zu, «sehr schnell» in seinem Amt angekommen zu sein. «Er hat von Beginn an gegenüber den Soldatinnen und Soldaten den richtigen Ton getroffen, was der Truppe sehr, sehr guttut. Und er hat gegenüber der Öffentlichkeit in begrüßenswerter Klarheit gesagt, wie die sicherheitspolitische Lage ist, was das für die Bundeswehr bedeutet und dass unser ganzes Land sich Fragen der Verteidigung stellen muss», sagte der CDU-Politiker.