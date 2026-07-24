Satirisches Interview

Wadephul vergleicht Völkerrecht mit Verkehrsordnung

Mit Blick auf militärische Aktionen des US-Präsidenten sehen Kritiker das Völkerrecht verletzt. Der deutsche Außenminister zieht in einem locker angelegten Interview einen interessanten Vergleich.

Wadephul zieht in einer ZDF-Sendung einen ungewöhnlichen Vergleich, als um das Völkerrecht ging. Foto: Soeren Stache/dpa
Wadephul zieht in einer ZDF-Sendung einen ungewöhnlichen Vergleich, als um das Völkerrecht ging.

Berlin (dpa) - Außenminister Johann Wadephul hat in einem Ableger der Satire-Sendung «heute-show» das Völkerrecht mit der Straßenverkehrsordnung verglichen. Auf die Frage, ob das Völkerrecht auch an realpolitische Grenzen stoße, erklärte der CDU-Politiker im ZDF-Format «heute-show extra - Next Stop Köster»: «Ja, wenn man ehrlich ist, ja. Das ist so.» 

Aber man kenne das mit Rechtsordnung, so Wadephul. «Wenn Sie mal an sich denken im Straßenverkehr, haben Sie das immer alles 100 Prozent eingehalten?», entgegnete Wadephul dem Reporter und Comedian Fabian Köster. In einer geschlossenen Ortschaft dürfe man laut Gesetz nur 50 Kilometer pro Stunde fahren - dennoch würden manche schneller fahren. «So ist das auch im Völkerrecht. Es ist im Grunde das Gleiche. Damit muss man umgehen», sagte Wadephul. Rechtsordnungen seien da, um Orientierung zu geben, aber sie würden nie dogmatisch 100 Prozent eingehalten.

Köster hatte zuvor angesprochen, dass Wadephul sowie Kanzler Friedrich Merz (CDU) die rechtliche Einordnung des US-Angriffs auf Venezuela «komplex» genannt hatten. Dazu sagte der Außenminister: «Die Einordnung insgesamt ist komplex, rechtlich geht's vielleicht einfacher, aber ich muss auch andere Dinge bedenken.»

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Der Reporter und Comedian Fabian Köster wurde durch die «heute show» einem breiten Publikum bekannt, wo er als Außenreporter Politiker satirisch interviewte. Im Format «heute-show extra - Next Stop Köster» spricht Köster in einer Aufzug-Kulisse ausführlich mit Spitzenpolitikern, wobei die Interviewführung auch hier satirisch angehaucht ist. Mitunter geht es um relevante aktuelle politische Themen.

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