Waffenbeschaffung für die Hamas? Weitere Festnahme

Karlsruhe (dpa) - Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen mutmaßliche Waffenbeschaffer der Terrororganisation Hamas hat die Bundesanwaltschaft einen weiteren Verdächtigen festnehmen lassen. Die dänische Polizei habe den Mann in der Nähe der dänischen Hauptstadt Kopenhagen gefasst, teilte Deutschlands oberste Strafverfolgungsbehörde mit. Der Däne soll demnächst nach Deutschland überstellt werden.

In den vergangenen Monaten hatte die Bundesanwaltschaft mehrfach mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer der Hamas festnehmen lassen, die an dem Transport und der Lagerung von Waffen für die Vereinigung beteiligt gewesen sein sollen. Nach Einschätzung der Ermittler sollten durch das Vorgehen der Auslandsoperateure Mordanschläge der Hamas auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland und Europa vorbereitet werden.

Verdächtiger soll nach Deutschland überstellt werden

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Die Bundesanwaltschat wirft dem Mann, der gestern in Dänemark gefasst wurde, die Mitgliedschaft in einer ausländischen, terroristischen Vereinigung, die Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat und Verstöße gegen das Waffengesetz vor. Er soll im Juli 2025 fünf Pistolen und Munition an einen weiteren Beschuldigten übergeben haben, der die Schusswaffen dann einem dritten Beschuldigten zum Weitertransport nach Wien übergeben habe.