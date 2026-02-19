Umfrage zur Landtagswahl

Wahlumfrage sieht AfD bei 37 Prozent

Sieben Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in MV. Eine neue Wahlumfrage sieht die AfD bei 37 Prozent - weit vor allen anderen Parteien.

Am 20. September wird in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt. Foto: Patrick Pleul/dpa
Am 20. September wird in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt.

Schwerin (dpa) - Sieben Monate vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern sieht eine Wahlumfrage die AfD bei 37 Prozent und damit weit vor allen anderen Parteien. Die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kommt bei der repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der «Ostsee-Zeitung» auf 23 Prozent, die CDU auf 13 Prozent. Die Linke, die aktuell mit der SPD die Landesregierung bildet, sieht die Umfrage bei 11 Prozent. Gewählt wird in Mecklenburg-Vorpommern am 20. September.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

FDP (2) und Grüne (4) erhielten in der Umfrage jeweils weniger als fünf Prozent und würden damit aus dem Landtag fliegen. Das BSW, bisher nicht im Schweriner Landtag vertreten, liegt in der Umfrage bei 5 Prozent und damit genau auf der Kippe. 

Forsa hat für die repräsentative Umfrage vom 9. bis 16. Februar 1.003 Wahlberechtigte in Mecklenburg-Vorpommern befragt.

Im Vergleich zu letzter NDR-Umfrage: SPD büßt Stimmen ein 

Im Vergleich zu einer Wahlumfrage von Infratest dimap im Auftrag des NDR, die Ende Januar veröffentlicht worden war, legt die AfD zwei Prozentpunkte zu, die SPD büßt zwei Punkte ein. Die CDU landete in der NDR-Umfrage bei 13 Prozent, die Linke bei 12 Prozent und das BSW bei 6 Prozent. Grüne und FDP blieben unter fünf Prozent. 

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang. Die ermittelten Ergebnisse können, wie alle Stichprobenerhebungen, Fehlertoleranzen enthalten. Im Fall der aktuellen Forsa-Umfrage liegt sie den Angaben zufolge bei +/- 3 Prozentpunkten.

Aus der vorhergehenden Landtagswahl 2021 war die SPD mit 39,6 Prozent als große Gewinnerin hervorgegangen. Die AfD erhielt 16,7 Prozent der Stimmen, die CDU 13,3 Prozent, die Linke 9,9 Prozent, die Grünen 6,3 Prozent und die FDP 5,8 Prozent.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wahlumfrage: BSW in Sachsen und Thüringen zweistellig
Landtagswahlen

Wahlumfrage: BSW in Sachsen und Thüringen zweistellig

Die Wagenknecht-Partei BSW kann bei der Landtagswahl in Thüringen und Sachsen laut einer Umfrage aus dem Stand auf zweistellige Werte hoffen. Bei der stärksten Partei unterscheiden sich die Länder.

20.08.2024

Landtag

Wahlumfrage: AfD in Sachsen-Anhalt knapp vor CDU

Nächstes Jahr wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. Einer neuen Umfrage zufolge würde aktuell die AfD stärkste Kraft werden. Wie steht es um die restlichen Parteien?

25.10.2023

Landtag

Wahlumfrage: SPD, Grüne und AfD im Dreikampf um Platz zwei

Klarer Vorsprung für die CDU. Die AfD ist im jüngsten «Hessentrend» auf Augenhöhe mit SPD und Grünen. Für eine Ampel wie im Bund würde es laut jüngster Umfrage in Wiesbaden nicht reichen. Topthemen für die Bürger sind Bildungs- und Asylpolitik.

14.09.2023

Landtag

CDU laut Wahlumfrage stärkste Kraft vor SPD und Grünen

Wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre... Laut einer Wahlumfrage könnte Schwarz-Grün in Hessen weiter gemeinsam regieren. Für die Christdemokraten gäbe es aber noch eine andere Option.

25.08.2023

Umfrage 

AfD in Mecklenburg-Vorpommern vor der SPD

Die AfD machte jüngst durch kommunale Wahlerfolge auf sich aufmerksam. Auch in Mecklenburg-Vorpommern steigt die Zustimmung für die Partei.

06.07.2023