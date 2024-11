Wegner: Menschen vom Herbst 1989 zum Vorbild nehmen

Berlin (dpa) - Am 35. Jahrestag des Mauerfalls hat Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner an den Wert der Freiheit erinnert. «Haltet hoch die Freiheit, denn ohne Freiheit ist alles andere nichts», sagte der CDU-Politiker bei einer zentralen Gedenkveranstaltung mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an der Gedenkstätte Berliner Mauer. «Freiheit und Demokratie waren noch nie eine Selbstverständlichkeit.» Derzeit würden sie von außen und innen angegriffen. Deshalb müsse man die Menschen vom Herbst 1989 zum Vorbild nehmen.