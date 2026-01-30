Bundeswehr

Wehrdienst-Fragebogen: Ruf nach Ausfüllpflicht für Frauen

Alle 18-Jährigen erhalten seit diesem Jahr einen Fragebogen der Bundeswehr: Männer müssen ihn ausfüllen, Frauen können es freiwillig tun. Letzteres sollte sich nach dem Willen der Frauen-Union ändern.

Konkret heißt es in dem Antrag, sowohl Frauen als auch Männer sollten den Fragebogen «verpflichtend» ausfüllen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Konkret heißt es in dem Antrag, sowohl Frauen als auch Männer sollten den Fragebogen «verpflichtend» ausfüllen. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Die Frauen-Union fordert, den neuen Wehrdienst-Fragebogen der Bundeswehr auszuweiten und Frauen verpflichtend zum Ausfüllen heranzuziehen. In einem Antrag für den CDU-Bundesparteitag Mitte Februar, der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, verlangen die Frauen, das jüngst beschlossene Modell der Freiwilligkeit beim Wehrdienst «umgehend weiterzuentwickeln».

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Konkret heißt es im Antrag, sowohl Frauen als auch Männer sollten den Fragebogen «verpflichtend» ausfüllen. Bislang erhalten ihn alle, die 18 werden, aber nur Männer müssen reagieren, Frauen können freiwillig Auskunft geben.

Zudem soll der Bogen inhaltlich erweitert werden: Wer angibt, keinen Wehrdienst leisten zu wollen, sollte nach dem Willen der Frauen-Union künftig gefragt werden, ob stattdessen Interesse an einem Einsatz im sozialen Bereich – etwa in der Kinder- und Jugendhilfe oder Altenhilfe – oder im Zivil- und Katastrophenschutz besteht. Diese Daten sollten demnach an Wohlfahrtsverbände sowie Organisationen wie das Technische Hilfswerk (THW) oder das Deutsche Rote Kreuz (DRK) weitergegeben werden, um potenzielle Freiwillige gezielt anzusprechen.

Wehrdienst-Modell steht vor Bewährungsprobe

Hintergrund ist der neue, zum 1. Januar 2026 eingeführte Wehrdienst, der zunächst auf Freiwilligkeit setzt. Sollte es der Bundeswehr mit Hilfe des Fragebogens nicht gelingen, genügend Freiwillige zu gewinnen, behält sich die schwarz-rote Koalition die Einführung einer sogenannten Bedarfswehrpflicht vor.

Die CDU-Frauen fordern für diesen Fall frühzeitig Vorbereitungen auch für einen Ersatzdienst zu treffen und die Attraktivitätsanreize des Wehrdienst-Solds auf einen solchen Dienst zu übertragen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Post vom Bund: Fragebögen zum Wehrdienst sind unterwegs
Verteidigung

Post vom Bund: Fragebögen zum Wehrdienst sind unterwegs

Die Bundeswehr schlägt beim Wehrdienst ein neues Kapital auf. Nach der politischen Einigung erhält nun der erste Jahrgang ein Schreiben von den Streitkräften.

15.01.2026

Tagesbefehl an die Truppe: Wehrdienst zum Erfolg führen
Neuer Wehrdienst

Tagesbefehl an die Truppe: Wehrdienst zum Erfolg führen

Der Verteidigungsminister stimmt die Soldaten der Bundeswehr auf den neuen Wehrdienst ein. Er fordert gemeinsames Anpacken und schreibt: «Wer junge Menschen gewinnen will, muss sie ernst nehmen.»

02.01.2026

Was beim Wehrdienst geplant ist und worüber gestritten wird
Verteidigung

Was beim Wehrdienst geplant ist und worüber gestritten wird

Der neue Wehrdienst soll mehr Freiwillige bringen – doch über Musterung, Losverfahren und Anreize wird politisch heftig gerungen. Was geplant und was noch in der Schwebe ist.

16.10.2025

Union und SPD wollen zunächst Freiwilligkeit bei Wehrdienst
Regierungsbildung

Union und SPD wollen zunächst Freiwilligkeit bei Wehrdienst

Ohne deutlich mehr Soldaten wird es nichts mit der Verteidigungsfähigkeit. In den Koalitionsverhandlungen gibt es nach hartem Ringen eine Einigung auf einen neuen Wehrdienst.

09.04.2025

Wehrbeauftragte Högl: Pflicht beim Wehrdienst unausweichlich
Bundeswehr

Wehrbeauftragte Högl: Pflicht beim Wehrdienst unausweichlich

Die Wehrbeauftragte des Bundestages hält eine Pflicht beim Wehrdienst für unumgänglich. Ihrer Meinung nach muss jeder in der Gesellschaft einen Beitrag leisten.

15.06.2024