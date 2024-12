Weihnachten in trauernder Stadt - Gedenken in Magdeburg

Magdeburg (dpa) - Blumen, Kerzen, Kuscheltiere: Nach der Attacke auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt mit fünf Toten und bis zu 235 Verletzten nehmen Trauer und Anteilnahme in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt kein Ende. Bürgerinnen und Bürger legten auch an Heiligabend am zentralen Gedenkort an der Johanniskirche Blumen nieder, viele hatten Tränen in den Augen.