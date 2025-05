Werneke warnt vor Ende des Acht-Stunden-Tags

Berlin (dpa) - Verdi-Chef Frank Werneke macht zum Tag der Arbeit Front gegen die Reformpläne von Union und SPD für die Arbeitszeit von Beschäftigten in Deutschland. «Damit werden 13 Stunden Arbeit am Stück möglich und rechtlich zulässig», erklärte Werneke laut einer Mitteilung. «Abertausende Beschäftigte im Handel, in der Paketzustellung, der Logistik, der Pflege und in vielen anderen Bereichen werden massiv unter Druck gesetzt», so der Gewerkschaftsvorsitzende. «Die Belastung wird unerträglich.»