Alterssicherung

Wie andere Länder den Renteneintritt regeln

International steigt das Rentenalter an. Während Menschen in einigen Ländern noch vergleichsweise früh mit dem Arbeiten aufhören, ist mancherorts bereits geplant, noch mit 70 tätig zu sein.

Während viele Deutsche derzeit vor dem 64. Lebensjahr aus dem Berufsleben ausscheiden, arbeiten Menschen in anderen Ländern oft bis weit über 67 hinaus. Foto: Patrick Pleul/dpa
Während viele Deutsche derzeit vor dem 64. Lebensjahr aus dem Berufsleben ausscheiden, arbeiten Menschen in anderen Ländern oft bis weit über 67 hinaus.

Berlin (dpa) - International sind die Unterschiede beim Renteneintritt groß. In Deutschland steigt das gesetzliche Renteneintrittsalter schrittweise bis 2031 auf 67 Jahre an. Das durchschnittliche Zugangsalter lag 2024 nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung bei 64,7 Jahren. Im Vergleich ein internationaler Überblick mit frühen bis späten Renteneintritten:

Frankreich: Franzosen gehen oft schon mit Anfang 60 in Rente und damit deutlich früher als viele andere Europäer. Gesetzlich steigt die Altersgrenze derzeit von 62 auf 64, die Reform hat landesweite Proteste ausgelöst. Eine abschlagsfreie Vollrente gibt es meist spätestens mit 67.

Österreich: Viele Österreicher verlassen den Arbeitsmarkt vergleichsweise früh, gleichzeitig fallen die Renten - dort Pensionen genannt - oft höher aus als in Deutschland. Möglich wird das dadurch, dass alle Erwerbstätigen, auch Selbständige, einzahlen, und zwar höhere Beiträge als in Deutschland. Gesetzlich gilt für Männer derzeit 65 Jahre als Eintrittsalter, für Frauen steigt es bis 2033 schrittweise von rund 61 auf ebenfalls 65 Jahre.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Niederlande: Niederländer arbeiten häufig bis Mitte 60. Das gesetzliche Rentenalter liegt derzeit bei 67 und wird künftig automatisch an die Lebenserwartung gekoppelt. Besonders wichtig sind hier kapitalgedeckte Betriebsrenten.

Schweden: Die Schweden gehen im Schnitt mit rund 65 in Rente, viele arbeiten freiwillig länger. Ein früher Rentenbezug ist je nach Jahrgang etwa ab 63 oder 64 möglich. Das System steigt langfristig mit der Lebenserwartung an und kombiniert die gesetzliche Rente mit einem verpflichtenden Fondsmodell.

Dänemark: Viele Dänen arbeiten bereits bis etwa 67. Das Rentenalter soll langfristig auf etwa 70 Jahre und darüber hinaus steigen, da es automatisch an die Lebenserwartung gekoppelt ist. Das Land gilt deshalb als Vorreiter für besonders lange Lebensarbeitszeiten. 

Japan: Viele Japaner arbeiten bis weit über 65 Jahre hinaus. Die gesetzliche Altersgrenze liegt bei 65 Jahren, gleichzeitig fördert die Regierung Beschäftigung bis 70 Jahre und länger.

Südkorea: Auch Südkoreaner gehen vergleichsweise spät in Rente – mitunter in ihren späten 60ern – und müssen oft weiterarbeiten. Das liegt an niedrigen Rentenansprüchen und Altersarmut. Die gesetzliche Altersgrenze liegt derzeit niedriger, für manche bei 63. Sie soll bis 2033 auf 65 steigen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Was plant die Koalition bei der Rente?
Streit um die Rente

Was plant die Koalition bei der Rente?

Die Junge Gruppe in der Union macht es spannend – doch eine Realisierung der schwarz-roten Rentenpläne rückt näher. Was kommt bei Rente und Beiträgen auf die Menschen zu?

02.12.2025

Hunderttausende Babyboomer vorzeitig in Rente
Demografischer Wandel

Hunderttausende Babyboomer vorzeitig in Rente

Die demografische Welle mit Millionen Babyboomern erreicht die Rente. Die ersten Jahrgänge lassen ahnen, was auf die Rentenkasse zukommen könnte.

13.06.2025

Koalition will Rentenniveau von 48 Prozent festschreiben
Alterssicherung

Koalition will Rentenniveau von 48 Prozent festschreiben

Die Ampel hat ihre geplante Rentenreform nicht mehr hinbekommen. Nun wollen CDU, CSU und SPD die Rente für die Zukunft aufstellen - mit einem Vorhaben, das über die Wahlperiode hinausreicht.

09.04.2025

Soziales

Bundesbürger gehen später in Rente

Die Rente ist unter Druck - deshalb wurden zuletzt immer wieder Forderungen nach einem späteren Renteneintritt laut. Dabei hat sich durch höhere Altersgrenzen hier schon etwas bewegt.

22.08.2023

Alterssicherung

Ökonomin schlägt Formel für Rentenalter-Anhebung vor

Die Debatte um die Zukunft der Rente hält weiter an. Wer länger arbeiten will, solle das tun, sagt Bundeskanzler Scholz. Aber nicht, weil er muss. Eine «Wirtschaftsweise» hat nun eine andere Idee.

13.08.2023