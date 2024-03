Wie die Erderwärmung gerecht bekämpft werden kann

Berlin (dpa) - Der Deutsche Ethikrat sieht beim Kampf gegen die Erderwärmung zunächst den Staat in der Pflicht, aber auch jeden Einzelnen sowie Unternehmen und Organisationen. «Eine moralische Kritik an Entscheidungen im Bereich der privaten Lebensführung und des Konsums ist kein Ersatz für notwendige politische Maßnahmen», schreibt der Rat in einer in Berlin veröffentlichten Stellungnahme zum Thema Klimagerechtigkeit.