Wirtschaftsminister von MV nach Autounfall im Krankenhaus

Lindholz (dpa) - Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Wolfgang Blank (parteilos) ist bei einem Unfall auf der A20 verletzt worden. Das bestätigte sein Ministerium. Er liege im Krankenhaus, sei aber ansprechbar und habe bereits mit seinem Büro telefoniert, hieß es.

Foto: Jens Büttner/dpa Mecklenburg-Vorpommern Wirtschaftsminister Blank liegt nach dem Unfall im Krankenhaus. (Archivbild)

Laut Polizei waren am Morgen bei Lindholz (Landkreis Vorpommern-Rügen) ein Auto und ein Lkw in Fahrtrichtung Rostock zusammengestoßen. Der Lastwagen, ein Sicherungswagen der Autobahnmeisterei, sei zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tessin von der Standspur auf die linke Spur gewechselt. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Das Auto sei daraufhin gegen die Mittelleitplanke gekracht und habe sich überschlagen.

Polizei spricht von schweren Verletzungen

Der Fahrer und der Mitfahrer des Autos wurden demnach schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Rostock geflogen, so die Polizei. Der 61 Jahre alte Lkw-Fahrer sei leicht verletzt worden. Demnach habe der Sicherungswagen ursprünglich auf der linken Fahrspur eine Baustelle absichern wollen.

Die A20 wurde ab der Anschlussstelle Bad Sülze voll gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Ab dem Nachmittag war die Autobahn wieder frei, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Wegen der beschädigten Leitplanke dürfe man an der Unfallstelle allerdings vorerst nur 80 Kilometer pro Stunde fahren.

Foto: Bernd Wüstneck/dpa Laut Polizei prallte das Auto mit einem Sicherungswagen der Autobahnmeisterei zusammen.

Den Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 135.000 Euro. Zum Unfallhergang werde noch ermittelt, auch ein Unfallgutachter sei im Einsatz. Zuvor hatte die «Ostseezeitung» berichtet.

Schwesig telefonierte nach dem Unfall mit Blank