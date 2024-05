Wo sind Garweg und Staub?

Die Beamten vom Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen waren Garweg Anfang März dicht auf den Fersen und beschlagnahmten in Berlin-Friedrichshain den Bauwagen, in dem der 55-Jährige unter dem Tarnnamen Martin gelebt hatte. Allein 431 Hinweise zu Garweg und weitere 327 Hinweise zu Staub seien registriert worden, teilte das LKA auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Hannover mit. Klette hatte bis zu ihrer Festnahme am 26. Februar in einer Berliner Wohnung ebenfalls mit falscher Identität gelebt.