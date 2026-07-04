Reformen

Wüst sagt Merz «volle Rückendeckung» für Reformpakt zu

NRW-Ministerpräsident Wüst stellt sich klar hinter Friedrich Merz. Der Kanzler kann bei den Reformen auf den mächtigsten CDU-Landesverband setzen.

Ministerpräsident Hendrik Wüst ist auch Landesvorsitzender der nordrhein-westfälischen CDU. Foto: Thomas Banneyer/dpa
Ministerpräsident Hendrik Wüst ist auch Landesvorsitzender der nordrhein-westfälischen CDU.

Düsseldorf (dpa) - NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat Kanzler Friedrich Merz «die volle Rückendeckung» der nordrhein-westfälischen CDU bei der Umsetzung des Reformpakets der Bundesregierung zugesagt. «Ich finde, das gesamte Paket der Vereinbarungen der letzten Wochen von Rente über gesetzliche Krankenversicherung bis hin zur geplanten Entlastung für Familien, Kommunen und Planungsbeschleunigung kann sich wirklich sehen lassen», sagte Wüst bei einem Landesparteitag der CDU NRW in Düsseldorf.

An vielen Stellen sei die Einigung auf Reformen nicht leicht gewesen, sagte Wüst, der auch CDU-Landesvorsitzender ist. «Aber Friedrich geht die Dinge mit Entschlossenheit und voller Tatkraft an.» Die Verabredungen zeigten auch die Handlungsfähigkeit der politischen Mitte bei Themen, «die schwierig sind und die teilweise viel zu viele Jahre liegen geblieben sind». Wüst betonte: «Ihr habt dafür die volle Rückendeckung der CDU Nordrhein-Westfalen. Friedrich Merz kann sich auf seine Landespartei verlassen.»

Wüst unterstrich dabei die Bedeutung der NRW-CDU als mitgliederstärkstem Landesverband für die Union im Bund. «Die CDU Nordrhein-Westfalen ist das Kraftzentrum der Union in Deutschland», sagte Wüst. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Umfrage sieht Verluste für CDU

Die Landes-CDU bereitete in Düsseldorf die Inhalte ihres Wahlprogramms für die Landtagswahl im April 2027 vor. 

Einer jüngsten Umfrage im Auftrag des WDR zufolge muss die CDU von Ministerpräsident Wüst bei der Landtagswahl Verluste befürchten. Die schwarz-grüne NRW-Koalition könnte ihre Mehrheit aber behaupten. Die CDU kam Ende Juni in der Sonntagsfrage von Infratest dimap demnach auf 32 Prozent - das waren 3 Prozentpunkte weniger als noch Anfang Februar. Bei der NRW-Wahl 2022 hatte die CDU noch 35,7 Prozent erreicht. Die Grünen kämen demnach aktuell auf 15 Prozent (2022: 18,2 Prozent).

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wüst sagt Merz volle Unterstützung zu
Bundesregierung

Wüst sagt Merz volle Unterstützung zu

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst meldet sich in der Debatte um Kanzler Friedrich Merz zu Wort. Er verweist die Spekulationen um einen Kanzlertausch in das Reich der Gerüchte.

29.05.2026

Merz unter Druck – Union tuschelt über «Reservekanzler» Wüst
Koalition in der Krise

Merz unter Druck – Union tuschelt über «Reservekanzler» Wüst

Stockende Reformen, Iran, Ukraine: Der Kanzler muss sich mit Krisen und Kriegen herumschlagen. Sein Image ist schwer angekratzt. Wartet ein anderer schon auf seine Chance?

27.05.2026

NRW-CDU läutet mit Merz Bundestagswahlkampf ein
Union

NRW-CDU läutet mit Merz Bundestagswahlkampf ein

Front gegen die Ampel, Bollwerk gegen Rechts - die CDU bringt sich mit Kanzlerkandidat Merz in Stellung für die Bundestagswahl. Beim Parteitag der NRW-CDU hat «der liebe Friedrich» Heimvorteil.

28.09.2024

Wüst aus dem Rennen - Rückenwind für Merz
K-Frage der Union

Wüst aus dem Rennen - Rückenwind für Merz

NRW-Ministerpräsident Wüst verbindet seine Absage an die Kanzlerkandidatur der Union mit der Unterstützung für Merz. Und es gibt eine Botschaft nach Bayern.

17.09.2024

Parteien

Wüst als Chef der NRW-CDU bestätigt - Rede-Duell mit Merz

Die Wiederwahl als Chef der NRW-CDU ist für Hendrik Wüst ein Selbstläufer. Ein Vergleich mit Bundesparteichef Merz in langen Reden auf dem Parteitag wirft die Frage auf: ist das eine Kanzlerkandidatenbewerbung?

28.10.2023