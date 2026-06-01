Geraune über Kanzlertausch

Wüst sichert Merz «volle Unterstützung» zu

Kanzlertausch? War da was? Wüst und Merz treten beim CDU-Treffen im Sauerland so auf, als hätte es die Spekulationen der vergangenen Woche nicht gegeben.

Als sei nichts gewesen... Foto: Oliver Berg/dpa
Als sei nichts gewesen...

Meschede (dpa) - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst hat alle Spekulationen über einen möglichen Kanzlertausch bei einer CDU-Tagung im Sauerland in Anwesenheit von Kanzler Friedrich Merz erneut zurückgewiesen. «Ich habe es am Mittwoch öffentlich gesagt, ich habe es am Freitag öffentlich gesagt und ich wiederhole es nochmal: Solche Personalspekulationen sind nicht nur Quatsch, ich will auch ausdrücklich davor warnen», sagte er nach Angaben aus Teilnehmerkreisen in seiner Eröffnungsrede bei dem Treffen von nordrhein-westfälischen CDU-Landes-, Bundes- und Europapolitikern in Meschede im Sauerland.

Die Herausforderungen, vor denen Deutschland stehe, seien groß
und Merz gehe diese Herausforderungen und seine Aufgaben in Deutschland und Europa als Bundeskanzler entschlossen an. «Dabei hast Du, lieber Friedrich, meine volle persönliche Unterstützung und die volle Unterstützung der gesamten CDU Nordrhein-Westfalen», sagte Wüst den Angaben zufolge an Merz gewandt. 

In der vergangenen Woche hatte es mehrere Medienberichte gegeben, nach denen in der CDU über einen Kanzlertausch während der laufenden Legislaturperiode nachgedacht werde. Wüst wurde dabei als aussichtsreichster Nachfolgekandidat genannt. Sowohl von Merz als auch von Wüst waren die Spekulationen zurückgewiesen worden.

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