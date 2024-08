Zahl der Messerangriffe hat deutlich zugenommen

Berlin (dpa) - Drei Menschen hat ein Angreifer bei einem Stadtfest in Solingen mit einem Messer getötet. Die Zahl der Messerangriffe in Deutschland hat zuletzt deutlich zugenommen - und damit die öffentliche Debatte über diese Art von Gewalt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kündigte deshalb Verschärfungen des Waffenrechts an.