Wahl in Berlin

Zentralrat der Juden beunruhigt über Wahlergebnis der Linken

Die Linke besitze keine Glaubwürdigkeit, wenn es um den Kampf gegen Antisemitismus gehe, sagt der Präsident des Zentralrats der Juden. An Grüne und SPD richtet er einen Appell.

Schuster hält die Linken für unglaubwürdig, was den Kampf gegen Antisemitismus angeht (Archivbild). Foto: Elisa Schu/dpa
Schuster hält die Linken für unglaubwürdig, was den Kampf gegen Antisemitismus angeht (Archivbild).

Berlin (dpa) - Der Zentralrat der Juden zeigt sich besorgt angesichts des absehbaren Wahlsiegs der Linken in Berlin. Die Partei sei im Wahlkampf wiederholt mit antisemitischen Grenzüberschreitungen aufgefallen, teilte Zentralratspräsident Josef Schuster mit. «Dass eine Partei, auf deren Wahlkampfbühne offen der Tod von Menschen gefordert wurde, als Siegerin aus der Wahl hervorgeht, beunruhigt mich zutiefst.» Es sei zum Tod israelischer Soldaten und zur Intifada aufgerufen worden, im Publikum sei dazu getanzt worden. 

Er appelliere an SPD und Grüne, der Partei nicht ins Rote Rathaus zu verhelfen. «In der Bekämpfung des Judenhasses, den diese Partei in ihren Reihen duldet und frei gewähren lässt, besitzt die Linke keinerlei Glaubwürdigkeit mehr», so Schuster.

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