Zentralrat der Muslime mahnt friedliche Demonstrationen an

Berlin (dpa) - Der Zentralrat der Muslime mahnt pro-palästinensische Demonstranten in Deutschland zur Zurückhaltung. «Ich mache mir wirklich große Sorgen», sagte der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, gestern Abend in den ARD-«Tagesthemen».

Auf den Straßen seien derzeit Hass, Gewalt und Antisemitismus zu erleben. «An dieser Stelle verurteile ich das ganz klar und deutlich», betonte Mazyek. «Ich appelliere auch insbesondere an die Muslime, gerade an Demonstrationen sich jetzt zurückhaltend zu beteiligen und auch genau hinzuschauen, wer die Betreiber sind.»

Zu der für morgen geplanten Kundgebung gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel in Berlin wurden sie nicht eingeladen - nur eine liberale muslimische Organisation wird dort vertreten sein. Mazyek verurteilte das Massaker der Hamas in der ARD und betonte: «Leider reiht sich der Hamas-Terror in die Geschichte von ideologischen, extremistischen Gruppen ein wie IS und Al-Kaida.»