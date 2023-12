«Zu wenige»: Demonstration in Berlin gegen Antisemitismus

«Ich erkenne zuweilen dieses Land nicht wieder. Es ist etwas aus den Fugen geraten», sagte der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster. «Es ist noch die Gelegenheit, dies zu reparieren, doch dafür muss man sich auch eingestehen, was in den letzten Jahren schiefgelaufen ist, was man nicht hat sehen können oder wollen.»