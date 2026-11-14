Hohe Lebenshaltungskosten

200 Festnahmen bei Protesten in Frankreich

Seit Wochen demonstrieren Menschen in Frankreich gegen hohe Kosten. Erneut gehen nun weniger auf die Straße. Reißt der Protest ab?

Bei neuen Protesten in Frankreich gab es wieder viele Festnahmen. Foto: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP/dpa
Bei neuen Protesten in Frankreich gab es wieder viele Festnahmen.

Paris (dpa) - Bei Protesten gegen hohe Lebenshaltungskosten und für bessere Bildung sind in Frankreich mehr als 200 Menschen festgenommen worden. Landesweit waren es laut Innenministerium bis zum frühen Abend 219 Menschen. In mehreren Städten wie Marseille, Grenoble und Lyon habe es Zwischenfälle gegeben. Mülleimer seien angezündet und Gegenstände in Richtung der Einsatzkräfte geworfen worden. Die Lage sei insgesamt handhabbar geblieben, hieß es aus dem Innenministerium.

Landesweit demonstrierten nach offiziellen Angaben 106.000 Menschen. Allein in Paris gingen 24.000 Menschen auf die Straße. Insgesamt gab es 137 Protestaktionen. Die Organisatoren sprachen von etwa 200.000 Demonstrantinnen und Demonstranten.

Erneut beteiligten sich damit weniger Menschen am Protest. Am vergangenen Wochenende hatten laut Innenministerium insgesamt 146.000 Menschen im Land demonstriert. Vor einem Monat, als es am Rande von Demonstrationen zu heftigen Ausschreitungen, Plünderungen und Gewalt gekommen war, waren 565.000 Menschen auf die Straße gegangen.

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Der Protest hatte an Gymnasien seinen Anfang genommen. Schülerinnen und Schüler demonstrieren seit Wochen für mehr Lehrpersonal, Geld zur Sanierung maroder Schulen sowie gegen Ungerechtigkeiten im Bildungssystem.

Mitte Oktober lief der Protest mit Demonstrationen gegen hohe Lebenshaltungskosten zusammen. Aufgerufen hatte dazu unter anderem die Protestbewegung der Gelbwesten. Auch wenn sich mittlerweile weniger Menschen an Demonstrationen beteiligen, reißt der Sozialprotest nicht zwangsläufig ab. Für Dienstag haben Gewerkschaften erneut zum Streik aufgerufen.

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