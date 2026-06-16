Unfall in den USA

Acht Tote bei Absturz von B-52-Bomber in den USA befürchtet

In Kalifornien ist ein riesiger Bomber der US-Luftwaffe abgestürzt. Für die acht Besatzungsmitglieder sieht das Militär keine Hoffnung mehr.

Das US-Militär rechnet nach dem Absturz nicht mit Überlebenden. Foto: Uncredited/KABC/AP/dpa
Das US-Militär rechnet nach dem Absturz nicht mit Überlebenden.

Edwards (dpa) - Nach dem Absturz eines Bombers vom Typ B-52 mit acht Besatzungsmitgliedern an Bord rechnet das US-Militär nicht mit Überlebenden. Das Unglück ereignete sich kurz nach dem Start, teilte der Militärstützpunkt Edwards Air Force Base im Bundesstaat Kalifornien mit. Nach ersten Erkenntnissen konnte niemand den Absturz überleben.

Der Langstreckenbomber war am späten Montagvormittag (Ortszeit) zu einem routinemäßigen Testflug abgehoben. Rettungskräfte seien sofort vor Ort gewesen, teilte der Luftwaffenstützpunkt mit. Die Ursache für den Absturz blieb zunächst unklar.

Die Flugzeuge des Herstellers Boeing vom Typ B-52 sind Langstreckenbomber der US-Luftwaffe, bekannt auch als «Stratofortress» (auf Deutsch etwa: «Festung in der Stratosphäre»). Im Normalfall haben sie fünf Besatzungsmitglieder an Bord. Sie können sowohl konventionelle Sprengköpfe als auch Atombomben abwerfen. 

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Der Militärflughafen wurde laut Mitteilung vorerst geschlossen. Alle ankommenden Flugzeuge würden umgeleitet. Die Edwards Air Force Base befindet sich gut 100 Kilometer nördlich von Los Angeles in der Mojave-Wüste. Sie dient dem Militär unter anderem als Testgelände. In der Vergangenheit hatten die USA von dort aus unter anderem Tarnkappendrohnen und Jets mit sechsfacher Schallgeschwindigkeit getestet.

B-52-Bomber im Iran-Krieg eingesetzt

Seit mehr als 60 Jahren bilden die B-52 das Rückgrat der Bomberflotte der USA. Sie dienen zum einen zur nuklearen Abschreckung, kamen zuletzt aber auch immer wieder im Iran-Krieg zum Einsatz - etwa weil sie besonders schwere, bunkerbrechende Bomben abwerfen können.

Bereits im Jahr 2016 war ein B-52-Bomber der US-Luftwaffe auf der pazifischen Insel Guam abgestürzt. Damals waren alle sieben Menschen an Bord unverletzt geblieben.

Weit verheerender ging ein Unfall im Jahr 1966 aus, als ein B-52-Bomber in Spanien mit einem Tankflugzeug kollidierte. Beide Maschinen stürzten in der Nähe der Ortschaft Palomares ab. Die Atombomben an Bord der B-52 - mit einem Vielfachen an Sprengkraft der Hiroshima-Bombe - explodierten nicht. Zwei von ihnen platzten aber beim Aufprall auf den Boden auf und setzten radioaktives Plutonium frei.

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