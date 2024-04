Ärzte ohne Grenzen: Zentral-Darfur ist «humanitäre Wüste»

In den Flüchtlingslagern herrschten entsetzliche Zustände. Es fehle an Trinkwasser, Lebensmitteln und sonstiger Versorgung. Die hygienischen Bedingungen seien ebenfalls katastrophal: «Es gibt eine Latrine für knapp 700 Menschen.» Dadurch drohten wiederum Krankheiten, während nur noch 20 bis 30 Prozent der medizinischen Einrichtungen arbeitsfähig seien.

Armee und Paramilitärs kämpfen erbittert um die Macht im Sudan. Die Gefechte in dem nordostafrikanischen Krisenstaat reißen immer mehr Menschen in den Tod - und sorgen international für Entsetzen.

Eigentlich sollen die Waffen im Sudan ruhen. Doch es kommt immer wieder zu neuen Gefechten zwischen dem Militär und einer paramilitärischen Gruppe. Ärzte ohne Grenzen will mehr Hilfe schicken.

Als eine der wenigen medizinischen Hilfsorganisationen vor Ort sei Ärzte ohne Grenzen in der Arbeit stark eingeschränkt. Zudem blockierten die sudanesischen Behörden systematisch Hilfslieferungen in Gebiete, die von der Miliz Rapid Support Forces (RSF) kontrolliert werden. Die paramilitärische Gruppe kämpft in dem seit fast einem Jahr andauernden Machtkampf für Mohamed Hamdan Daglo, den ehemaligen Stellvertreter von de facto-Machthaber Abdel Fattah al-Burhan. Die beiden Männer sind heute erbitterte Gegner.