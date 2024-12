Aktivisten: Rebellen starten Offensive auf Damaskus

Damaskus (dpa) - Die Rebellen in Syrien haben nach Angaben von Aktivisten ihre Offensive auf Damaskus gestartet. Die Aufständischen seien in die Hauptstadt eingedrungen, sagte der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel-Rahman, der Deutschen Presse-Agentur am frühen Morgen. Auch die Rebellen bestätigten den Beginn der Offensive. Zuvor drangen sie eigenen Angaben zufolge in ein berüchtigtes Gefängnis ein und befreiten Häftlinge.