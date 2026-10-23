Nach Moskau-Reise

Alt-Kanzler Schröder überraschend bei Forum in China

Gerhard Schröder geriet für seine jüngste Reise nach Russland in die Kritik. Nun taucht der Alt-Kanzler überraschend in China bei einem Forum auf. Warum nimmt er daran teil?

Alt-Bundeskanzler Schröder saß bei der Veranstaltung in der ersten Reihe. Foto: Johannes Neudecker/dpa
Alt-Bundeskanzler Schröder saß bei der Veranstaltung in der ersten Reihe.

Xiong'an (dpa) - Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) hat kurz nach seinem Russland-Besuch überraschend an einem Forum zur globalen Ordnungsgestaltung in China teilgenommen. An der Seite von Chinas Außenminister Wang Yi lief Schröder zur Eröffnungsfeier in der sozialistischen Modellstadt Xiong'an mit Ehrengästen in den Festsaal ein und nahm in der ersten Reihe Platz. Schröders Frau Soyeon Schröder-Kim saß eine Reihe hinter ihrem Mann. Eine Rede hielt der Alt-Kanzler zur Eröffnungsfeier nicht.

Schröder hatte erst vor kurzem mit einem Besuch bei Russlands Präsident Wladimir Putin Kritik seiner Partei auf sich gezogen. In der SPD wurden neue Rufe nach einem Parteiausschlussverfahren laut. Dem Kreml zufolge hatte Schröder Putin am 7. Oktober in Moskau zu dessen 74. Geburtstag gratuliert. 

Schröders Ehefrau Soyeon Schröder-Kim ist ebenfalls nach China gereist. Foto: Johannes Neudecker/dpa
Schröders Ehefrau Soyeon Schröder-Kim ist ebenfalls nach China gereist.

Schröder war von 1998 bis 2005 Bundeskanzler. Der 82-Jährige ist mit Putin eng befreundet und steht wegen dieser engen Verbindung und seines Engagements für russische Energieunternehmen seit Jahren in der Kritik. Auch seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine traf sich Schröder wiederholt mit Putin.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Über Reisen Schröders nach China ist dagegen wenig bekannt. Wen Schröder noch treffen wird, war zunächst unklar. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping war nicht in Xiong'an und ließ über seinen Außenminister eine Grußbotschaft an die Gäste richten.

Warum sich das Forum trifft

Das Global Governance Forum schließt an die Global Governance Initiative an, die Xi ein Jahr zuvor ausgerufen hatte. China und Russland plädieren schon länger für eine Reform hin zu einer multilateralen Weltordnung. Mit ihren vage formulierten Zielen steht die Initiative etwa für einen Ausbau von Multilateralismus und ein faires globales Kräfteverhältnis. 

Chinas Außenminister Wang forderte in seiner Rede mehr Gleichberechtigung für den Globalen Süden. Foto: Johannes Neudecker/dpa
Chinas Außenminister Wang forderte in seiner Rede mehr Gleichberechtigung für den Globalen Süden.

China will damit eine Weltordnung mitprägen, in der Peking derzeit eine ungerechte Vorherrschaft vor allem der USA sieht. Die Initiative werde von vielen als Verbesserung des bestehenden internationalen Systems angesehen, sagte Wang. Einmal mehr machte er auf einen noch nie dagewesenen Wandel seit einem Jahrhundert sowie eine Zunahme von Schikanen und eine Politik des Alleingangs aufmerksam. Zwar nannte Wang kein Land, doch Peking äußerte sich in der Vergangenheit ähnlich in Richtung Washington. 

Was China fordert

Um ihre Vorherrschaft zu wahren und ihre eigenen Interessen zu schützen, hätten «einige Länder» den Reformprozess der Vereinten Nationen (UN) und ihrer Organisationen lange Zeit behindert, erklärte Chinas Regierung in einem im Juni veröffentlichten Weißbuch zur Initiative. Entwicklungsländer seien nach wie vor unterrepräsentiert, stand darin weiter. 

China präsentiert sich damit als Stimme des Globalen Südens. In dem Weißbuch fordert Peking als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat, die Vertretung von Entwicklungsländern in dem Gremium auszuweiten. Zudem verlangt China eine Anpassung der Quoten des Internationalen Währungsfonds, die über Kreditrahmen, Stimmrechte und Finanzierungsbeiträge entscheiden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Forum mit BMW, Apple und Co.: Nutzt China das US-Vakuum?
Welthandel

Forum mit BMW, Apple und Co.: Nutzt China das US-Vakuum?

Dutzende Vorstände globaler Konzerne folgen einer Einladung Chinas nach Peking. Dort rührt die Regierung für sich kräftig die Werbetrommel. Doch über dem Treffen schwebt ein großes Thema.

23.03.2025

Gespräche zu Ukraine-Krieg

Ungarns Ministerpräsident Orban überraschend in China

Viktor Orban sorgte mit seinem Moskau-Besuch für Kritik. Nun taucht er auf seiner «Friedensmission» unerwartet in China auf.

08.07.2024

Ausländischer Markt

China-Reise: Deutsche Firmen erwarten Rückhalt vom Kanzler

Wettbewerbsnachteile, härterer Marktzugang, Rechtsunsicherheiten: Seit Jahren schon beschäftigen dieselben Probleme deutsche Firmen in China. Was erwarten die Unternehmen vom Kanzler-Besuch?

10.04.2024

Diplomatie

Kritik an Söders China-Reise: «Krachend gescheitert»

Söder hat in China Panda-Kuscheltiere geküsst und bayerische Interessen vertreten. Inzwischen ist er längst wieder daheim - doch die Kritik an seinem außenpolitischen Ausflug reißt nicht ab.

01.04.2024

Entlassung

NRW.Global Business trennt sich von Schröder-Kim

Der Besuch von Altkanzler Gerhard Schröder und seiner Frau Soyeon Schröder-Kim in der russischen Botschaft sorgte für Kritik - jetzt folgen Konsequenzen.

16.05.2023