Amnesty kritisiert Tötung von Demonstranten in Nigeria

In mehreren Bundesstaaten sind Ausgangssperren in Kraft. Erneute Proteste gab es aber in der Hauptstadt Abuja, der Metropole Lagos und Port Harcourt, der größten Stadt in der Öl-Region Nigerdelta. Die Organisatoren wollen zehn Tage lang unter dem Motto «#EndBadGovernance» - (deutsch: beendet schlechte Regierungsführung) demonstrieren.