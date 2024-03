Anhörung zu Abtreibungspille - Proteste vor Supreme-Court

Washington (dpa) - Begleitet von Protesten beginnt vor dem obersten US-Gericht eine Anhörung zu Zugangsbeschränkungen für die Abtreibungspille Mifepristone. Der Fall gilt als einer der wichtigsten aktuellen Fälle zum Abtreibungsrecht in den USA. Vor dem Supreme Court in der US-Hauptstadt Washington versammelten sich Hunderte Demonstrierende.

Fast 50 Jahre lang galt in den USA das verfassungsmäßige Recht auf Abtreibung. Vor einem Jahr kassierte das der Supreme Court. Abtreibungsgegner sind damit jedoch noch lange nicht am Ziel.

In den USA drohen für die Abtreibungspille Mifepriston Zugangsbeschränkungen. Ein Vertreiber des Medikaments wendet sich nun an den Obersten Gerichtshof - und bittet darum, diese zu verhindern.

Der Supreme Court hat vor knapp zwei Jahren mit seiner konservativen Mehrheit das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt. In der Folge können die Parlamente in den Bundesstaaten per Gesetz regeln, ob Abtreibungen erlaubt sind. Sollen die Richterinnen und Richter den Zugang zu Mifepristone einschränken, hat das auch Konsequenzen für Bundesstaaten, in denen Abtreibung erlaubt ist.