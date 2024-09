Krieg und Atombombe

Anti-Atom-Mahnmal: Skulptur von Dreirad in Genf

Ein Dreijähriger fährt in Hiroshima im Garten Dreirad, am 6. August 1945, als dort die erste Atombombe explodiert. Der Junge stirbt, sein Dreirad bleibt als Mahnmal erhalten. Jetzt auch in Europa.