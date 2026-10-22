Myanmar

Aung San Suu Kyi: Erster Kontakt zum Sohn seit fünf Jahren

Erstmals seit mehr als fünf Jahren durfte Aung San Suu Kyi mit ihrem Sohn sprechen. Die frühere Demokratie-Ikone aus Myanmar sitzt seit 2021 in Haft. Deutet sich ein Kurswechsel der Junta an?

Aung San Suu Kyi ist in ihrer Heimat bis heute sehr beliebt. (Archivbild) Foto: Peter Dejong/AP/dpa
Aung San Suu Kyi ist in ihrer Heimat bis heute sehr beliebt. (Archivbild)

Naypyidaw (dpa) - Nach mehr als fünf Jahren ohne direkten Kontakt hat der Sohn der in Myanmar inhaftierten Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi erstmals wieder mit seiner Mutter sprechen können. Ihre Stimme wieder zu hören, bedeute ihm mehr, als Worte ausdrücken könnten, schrieb Kim Aris (49) auf Facebook. Zugleich forderte er die sofortige und bedingungslose Freilassung seiner 81 Jahre alten Mutter und aller politischen Gefangenen.

Suu Kyi steht seit dem Militärputsch vom Februar 2021 unter Arrest. Damals hatte das Militär die demokratisch gewählte Regierung gestürzt und die Politikerin festgenommen. Später wurde sie wegen angeblicher Vergehen zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Seitdem wird sie weitgehend von der Außenwelt abgeschirmt. 

Immer wieder gab es Sorge um ihren Gesundheitszustand, unter anderem war von Herzproblemen die Rede. Ende April wurde sie aus einem Gefängnis in Hausarrest verlegt. Ihr genauer Aufenthaltsort ist aber weiterhin nicht öffentlich bekannt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Regelmäßiger Zugang gefordert

Aris dankte allen, die sich für seine Mutter und ihn eingesetzt hätten. «Ich glaube, dass eure Stimmen dazu beigetragen haben, diesen Moment möglich zu machen», betonte er. Die Menschen sollten sich weiterhin zu Wort melden, bis seine Mutter frei sei. Ob das Gespräch online oder am Telefon stattfand, blieb unklar.

Zugleich warnte Aris davor, den wieder ermöglichten Kontakt als Zeichen einer grundlegenden Veränderung zu werten. «Ein Gespräch bedeutet keinen regelmäßigen Zugang zur Familie. Zugang zur Familie bedeutet keine Freiheit», schrieb er.

König Charles schickt Bücher

Die Mitteilung kommt wenige Tage nach einer ungewöhnlichen Geste des britischen Königs Charles III. Nach Angaben der von Militärmachthaber Min Aung Hlaing geführten Regierung wurden Aung San Suu Kyi am Montag zwei Bücher des Königs sowie ein versiegelter Brief und diplomatische Korrespondenz übergeben.

Die jüngsten Entwicklungen könnten darauf hindeuten, dass die Militärführung in dem südostasiatischen Krisenland begrenzte Kontakte zu der prominenten Gefangenen wieder zulässt. Ob daraus ein regelmäßiger Austausch mit ihrer Familie wird, ist allerdings offen. Noch im Sommer hatte ihr Sohn öffentlich beklagt, seit Jahren keine verlässlichen Informationen über ihre Situation erhalten zu haben. 

Anfang August hatte schließlich ein Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) Suu Kyi besuchen können. Es war der erste öffentlich bekanntgewordene Kontakt mit einem unabhängigen internationalen humanitären Akteur seit ihrer Festnahme.

Schwere Krise im früheren Birma

Suu Kyi war jahrzehntelang die bekannteste Oppositionspolitikerin Myanmars und erhielt 1991 den Friedensnobelpreis für ihren gewaltlosen Einsatz für Demokratie. Bereits von 1989 bis 2010 verbrachte sie insgesamt 15 Jahre isoliert unter Hausarrest. In ihrer Heimat ist sie bis heute sehr beliebt.

Ein Bild aus besseren Tagen: Aung San Suu Kyi im Jahr 2011 mit ihrem Sohn Kim Aris. Foto: Nyein Chan Naing/epa/dpa
Ein Bild aus besseren Tagen: Aung San Suu Kyi im Jahr 2011 mit ihrem Sohn Kim Aris.

Seit dem Putsch von 2021 befindet sich das frühere Birma in einer schweren Krise. Gewalt, wirtschaftlicher Niedergang und Widerstand gegen das Militär prägen das Land. Nach einer international sehr umstrittenen Wahl wurde Armeechef Min Aung Hlaing im April vom Parlament zum Präsidenten erklärt. Kritiker und internationale Beobachter sehen darin jedoch keinen echten demokratischen Prozess, sondern eine Inszenierung zur Festigung der Militärmacht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Seltene Bilder von Aung San Suu Kyi: Treffen mit Rotem Kreuz
Myanmar

Seltene Bilder von Aung San Suu Kyi: Treffen mit Rotem Kreuz

Lange war über den Aufenthaltsort und Gesundheitszustand von Aung San Suu Kyi so gut wie nichts bekannt. Nun hat die Militärregierung Fotos eines Treffens mit dem Roten Kreuz veröffentlicht.

03.08.2026

Kampagne fordert Lebenszeichen von Aung San Suu Kyi
Krisenland Myanmar

Kampagne fordert Lebenszeichen von Aung San Suu Kyi

Tausende Häftlinge kamen kürzlich in Myanmar frei – nicht aber Aung San Suu Kyi. Eine von ihrem Sohn unterstützte Kampagne fordert Klarheit über ihren Zustand und fragt: Lebt sie überhaupt noch?

21.04.2026

Sohn von Aung San Suu Kyi kritisiert Wahl in Myanmar
Umstrittenes Votum

Sohn von Aung San Suu Kyi kritisiert Wahl in Myanmar

Seit einem Militärputsch 2021 sitzt Aung San Suu Kyi in Myanmar in Haft. Jetzt hat die Militärjunta erstmals wieder Wahlen organisiert. Der Sohn der früheren Freiheitsikone übt scharfe Kritik.

28.12.2025

Sohn: Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi schwer krank
Myanmar

Sohn: Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi schwer krank

Seit einem Militärputsch 2021 sitzt Aung San Suu Kyi in Myanmar in Haft. Wo genau? Das wisse niemand, sagt ihr Sohn. Er spricht von einer schweren Herzerkrankung der früheren Freiheitsikone.

05.09.2025

Myanmar

Familie ohne Kontakt zu Ex-Premier Aung San Suu Kyi

Seit mehr als drei Jahren ist Aung San Suu Kyi in Myanmar inhaftiert. In der Zeit erhielt ihre Familie nur einen Brief von ihr - seitdem besteht jedoch kein Kontakt mehr.

16.06.2024