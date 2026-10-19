Auto fährt australische Abgeordnete an: Verdächtiger gefasst

Melbourne (dpa) - Ein mutmaßlicher Angriff auf eine Abgeordnete erschüttert Australien: Die Politikerin Helen Haines wurde vor ihrem Wahlkreisbüro im Bundesstaat Victoria von einem Geländewagen erfasst und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Melbourne gebracht. Nach Angaben von Premierminister Anthony Albanese wurde ein Verdächtiger festgenommen, sein Motiv ist aber bislang unklar. Auch Anti-Terror-Ermittler wurden eingeschaltet. Der Sender ABC sprach von einem «schockierenden Vorfall».

Der Polizei zufolge soll der 43-jährige Mann Haines am Nachmittag (Ortszeit) mit einem weißen Toyota gerammt haben. Die unabhängige Abgeordnete (65) erlitt dabei Berichten zufolge schwere Verletzungen, speziell am Unterkörper. In dem Fahrzeug stellten die Ermittler ein Messer sicher. Ob der Verdächtige und Haines einander kannten, ist bislang nicht bekannt.

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Regierungschef: «Das war kein Unfall»

«Es läuft eine umfangreiche polizeiliche Untersuchung, und ich kann bestätigen, dass ein Verdächtiger in Gewahrsam ist», sagte Albanese vor Journalisten. Es sei noch zu früh, um Angaben zu den möglichen Hintergründen zu machen. «Aber das war kein Unfall», betonte er.

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Der sichtlich erschütterte Premier äußerte sich besorgt über den Zustand der Politikerin. «Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie, ihren Freunden und ihrem Team. Wir hoffen und beten, dass sie vollständig genesen wird», sagte er.

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Zunehmend Drohungen gegen Politiker

Innenminister Tony Burke verwies auf eine Zunahme von Drohungen und Belästigungen gegen Abgeordnete und andere hochrangige Amtsträger. Die Ermittlungen zu dem Vorfall in Wangaratta nordöstlich von Melbourne stünden allerdings noch ganz am Anfang.