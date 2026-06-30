Ukraine-Krieg

Baby bei Drohnenangriff auf Region Moskau getötet

Ein Drohnenangriff setzt ein Wohnhaus in Brand, ein Baby stirbt. Was über die Angriffe auf Moskaus Umland und die Reaktion der Behörden bekannt ist.

Ukrainische Drohnen haben die Region Moskau attackiert. (Archivbild) Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa
Ukrainische Drohnen haben die Region Moskau attackiert. (Archivbild)

Moskau (dpa) - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die Region Moskau ist nach russischen Behördenangaben ein sechs Monate altes Baby getötet worden. Eine Drohne habe ein Wohnhaus in der Stadt Jegorjewsk 100 Kilometer südöstlich der Hauptstadt in Brand gesetzt, teilte der Gouverneur der Region Moskau, Andrej Worobjow, in sozialen Netzwerken mit. Das verletzte Kind sei auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben.

60 Drohnen seien über Orten rings um die Hauptstadt abgeschossen oder elektronisch ausgeschaltet worden, schrieb Worobjow. Angaben über Ziele und Treffer gab es weder offiziell noch in sozialen Netzwerken. Am 18. Juni hatten ukrainische Drohnen bei einem massiven Angriff den Ring der Luftverteidigung um Moskau durchbrochen und eine Raffinerie in der Hauptstadt getroffen.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, landesweit seien in der Nacht auf Dienstag 419 ukrainische Drohnen abgefangen worden. Im Gebiet Belgorod, das direkt an die Ukraine grenzt, kam nach örtlichen Angaben bei einem Drohnenangriff ein Mann ums Leben, vier Personen wurden verletzt.

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