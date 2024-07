Baerbock besichtigt Elektrobus-System in Dakar im Senegal

Dakar (dpa) - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) startet mit der Besichtigung eines Elektro-Schnellbus-Projektes in der sengalesischen Hauptstadt Dakar ihren zweitägigen Westafrikabesuch. Das System Bus Rapid Transit (BRT) ging im Mai in Betrieb und wurde von der Europäischen Investitionsbank und der Weltbank finanziert. Zusammen mit dem 2021 eröffneten Vorstadtzug TER soll es helfen, die Umweltprobleme der Stadt zu verringern.

Die «Global Gateway»-Initiative sieht vor, in den nächsten Jahren bis zu 300 Milliarden Euro in die Infrastruktur von Schwellen- und Entwicklungsländern zu investieren - auch um der EU größeren globalen Einfluss zu sichern.

Afrika als Randnotiz deutscher Außenpolitik? Diese Zeiten sind vorbei. Kanzler Scholz besucht den Kontinent zum dritten Mal innerhalb von zwei Jahren - und will nicht mit leeren Händen zurückkommen.

Dreitägige Afrika-Reise: Scholz will Gas aus Nigeria

Es ist auch eine Reaktion auf ein Versagen während der Corona-Pandemie: Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech baut in Ruanda eine Impfstofffabrik.

Außenministerin Baerbock in Ruanda

Die Bevölkerung des Großraums Dakar hat sich seit 1970 verzehnfacht, rund 4 Millionen Menschen leben offiziell in der Region. Obwohl die Metropole auf einer Halbinsel am Meer liegt, zählt sie zu den Städten mit der schlechtesten Luftqualität in ganz Afrika.