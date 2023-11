Baerbock: Eine Deutsche unter freigelassenen Geiseln

Berlin/Gaza/Tel Aviv (dpa) - Unter den am Dienstag im Gazastreifen freigelassenen Geiseln ist auch eine Deutsche. Das teilte Außenministerin Annalena Baerbock am Abend im Netzwerk X mit. «Bange Wochen haben für weitere Familien endlich ein Ende», schrieb die Grünen-Politikerin mit Blick auf die Freilassung 12 weiterer Geiseln. «Ich bin erleichtert für sie alle», so Baerbock weiter. «Gleichzeitig erinnert jede einzelne Befreiung daran, für wie viele der schlimmste Albtraum noch andauert.»