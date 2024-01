Baerbock wirbt in Asien für deutschen Kurs für Gaza-Frieden

Kuala Lumpur/Singapur (dpa) - Außenministerin Annalena Baerbock hat in Südostasien um Unterstützung für den umstrittenen deutschen Kurs in der Debatte über eine Friedenslösung im Gaza-Krieg geworben. Nach einem Treffen mit dem Außenminister von Malaysia, Mohamad Hasan, in der Hauptstadt Kuala Lumpur sagte die Grünen-Politikerin, sie habe in dem stark muslimisch geprägten Land deutlich gemacht, «dass diese Friedenslösung aus unserer Sicht nur funktionieren kann, wenn es nicht eine einseitige Positionierung gibt».