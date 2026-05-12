Unruheregion

Behördenvertreter: Neun Tote nach Explosion in Pakistan

Mindestens neun Menschen kommen bei einer Explosion in Pakistans Nordwesten ums Leben. Was über die Hintergründe in der konfliktgeprägten Region bekannt ist.

Der Grund für die Explosion im Verwaltungsbezirk Serai Naurang war zunächst unklar. (Archivbild) Foto: Aamad Khattak/AP/dpa
Der Grund für die Explosion im Verwaltungsbezirk Serai Naurang war zunächst unklar. (Archivbild)

Islamabad (dpa) - Bei einer Explosion im Nordwesten Pakistans sind lokalen Angaben nach mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. 25 weitere seien bei dem Vorfall in der von Konflikten geplagten Provinz Khyber Pakhtunkhwa verletzt worden, sagte ein Behördenvertreter der Deutschen Presse-Agentur. 

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Der Grund für die Explosion im Verwaltungsbezirk Serai Naurang war offiziell zunächst unklar. Die pakistanische Zeitung «Dawn» sprach jedoch von einem Selbstmordanschlag. 

Erst am Wochenende wurden bei einem Selbstmordanschlag in der Provinz mindestens 15 Polizisten getötet. Anschließend kam es Behördenangaben zu einem heftigen Schusswechsel.

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Khyber Pakhtunkhwa liegt an der Grenze zu Afghanistan.  In dem Gebiet kommt es immer wieder zu Anschlägen durch die pakistanischen Taliban (TTP). Auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ist dort aktiv.

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