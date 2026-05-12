Behördenvertreter: Neun Tote nach Explosion in Pakistan

Islamabad (dpa) - Bei einer Explosion im Nordwesten Pakistans sind lokalen Angaben nach mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. 25 weitere seien bei dem Vorfall in der von Konflikten geplagten Provinz Khyber Pakhtunkhwa verletzt worden, sagte ein Behördenvertreter der Deutschen Presse-Agentur.

Der Grund für die Explosion im Verwaltungsbezirk Serai Naurang war offiziell zunächst unklar. Die pakistanische Zeitung «Dawn» sprach jedoch von einem Selbstmordanschlag.

Erst am Wochenende wurden bei einem Selbstmordanschlag in der Provinz mindestens 15 Polizisten getötet. Anschließend kam es Behördenangaben zu einem heftigen Schusswechsel.

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