Justiz

Bekannte iranische Journalistin vorübergehend festgenommen

Während der jüngsten Massenproteste im Iran hatte sie sich kritisch geäußert. Nun gerät die bekannte Journalistin Elaheh Mohammadi ins Visier der Justiz.

Der Grund für die vorübergehende Festnahme von Elaheh Mohammadi (l) war zunächst unklar. (Archivbild) Foto: Sahand Taki/Shargh Daily News/AP/dpa
Der Grund für die vorübergehende Festnahme von Elaheh Mohammadi (l) war zunächst unklar. (Archivbild)

Teheran (dpa) - Die bekannte iranische Journalistin Elaheh Mohammadi ist kurzzeitig festgenommen worden. Wie iranische Medien und eine informierte Quelle in Teheran berichteten, wurde die Reporterin am Mittwoch festgenommen. Der genaue Grund dafür war zunächst unbekannt. Von der Justiz gab es keine Bestätigung. Die Zeitung «Shargh» berichtete später, Mohammadi sei wieder frei. Ihre Arbeitsgeräte seien jedoch beschlagnahmt worden.

Mohammadi hatte sich während der jüngsten Massenproteste und dem repressiven staatlichen Vorgehen kritisch geäußert. Zuletzt berichtete sie etwa über die bei den Aufständen getöteten Demonstranten oder Inhaftierte und schrieb darüber auch in den sozialen Medien. Ihr Arbeitgeber, die Zeitung «Hammihan», musste wegen kritischer Berichte vor wenigen Wochen den Betrieb einstellen. 

Die Journalistin war 2022 international bekanntgeworden, nachdem sie als eine der ersten Journalistinnen über den Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini berichtet hatte und anschließend inhaftiert wurde. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Nilufar Hamedi von der Zeitung «Shargh» wurde sie unter Spionagevorwürfen angeklagt, verurteilt und schließlich im Februar 2025 begnadigt. Berichten zufolge verbrachte sie damals insgesamt rund 17 Monate in Haft.

