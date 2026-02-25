Bekannte iranische Journalistin vorübergehend festgenommen

Teheran (dpa) - Die bekannte iranische Journalistin Elaheh Mohammadi ist kurzzeitig festgenommen worden. Wie iranische Medien und eine informierte Quelle in Teheran berichteten, wurde die Reporterin am Mittwoch festgenommen. Der genaue Grund dafür war zunächst unbekannt. Von der Justiz gab es keine Bestätigung. Die Zeitung «Shargh» berichtete später, Mohammadi sei wieder frei. Ihre Arbeitsgeräte seien jedoch beschlagnahmt worden.

Mohammadi hatte sich während der jüngsten Massenproteste und dem repressiven staatlichen Vorgehen kritisch geäußert. Zuletzt berichtete sie etwa über die bei den Aufständen getöteten Demonstranten oder Inhaftierte und schrieb darüber auch in den sozialen Medien. Ihr Arbeitgeber, die Zeitung «Hammihan», musste wegen kritischer Berichte vor wenigen Wochen den Betrieb einstellen.